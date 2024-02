¡Brilló por su ausencia! Ana Paula Consorte no estuvo en presentación de Paolo Guerrero en la UCV

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte, está dando de qué hablar, y esta vez no es por amor, sino por ausencias. Resulta que Ana Paula no apareció de la presentación oficial de Paolo en Trujillo, y eso tiene a todos comentando.

Ana Paula Consorte no estuvo en presentación de UCV en Paolo Guerrero

Resulta que Ana Paula Consorte, la pareja del futbolista Paolo Guerrero, brilló por su ausencia en la presentación oficial del 'Depredador' en Trujillo. La farándula peruana está que arde con el nuevo acontecimiento entre la peculiar pareja.

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte no estuvieron juntos en la presentación del futbolista en Trujillo en la UCV. Y destaca el hecho de que Ana Paula Consorte acompañó a Paolo Guerrero a Argentina y Ecuador por su carrera futbolística, pero todo lo contrario ocurrió en nuestro país.

El drama no para ahí, porque mientras Paolo se ponía la camiseta de la UCV en Trujillo, Ana Paula estaba en Brasil. ¡Sí, en Brasil! ¿Se imaginan el drama? ¿Por qué no estuvo con su chico? Se rumorea que hay una crisis en la pareja.

Y para echarle más leña al fuego, Ana Paula no se ha quedado precisamente callada en redes, pero ha soltado indirectas. ¿Será que la relación está en peligro? Los fans están que no se la creen.

Con todo esto, nos preguntamos si el amor entre Paolo y Ana Paula se está yendo por el caño. La ausencia en un evento tan importante y las señales en redes sociales no pueden pasar desapercibidas. Se avecina tormenta.

Y mientras Paolo se lucía en Trujillo, Ana Paula compartía fotos celebrando el primer mes de su bebé en Brasil. ¡Qué contraste! La pareja no deja de sorprendernos con sus movidas, y la farándula está más alborotada que nunca.

"Las mujeres reales son increíbles porque vienen en diferentes formas, colores, tamaños y personalidades. Nada define a una mujer real excepto ella misma. Porque no hay plantilla", compartió Ana Paula en redes antes del evento de Paolo.

Janet Barboza arremete contra Ana Paula

Janet Barboza, la conductora de "América Hoy", no pudo quedarse callada y soltó la bomba en su programa: "Brilló por su ausencia Ana Paula, ella lo acompañó a Ecuador y Argentina, nos queda claro que el Perú no le agrada".

¿La gran sorpresa? Ana Paula ni un triste post en redes sociales para apoyar a Paolo en su día. Barboza no se aguantó y comentó: "Paolo con Alondra y Thaísa sí estaba acompañado en un momento así".

Janet Barboza explota contra Ana Paula por su ausencia en presentación de Guerrero en la UCV.

Janet evidenció que Ana Paula no dedicó ningún post o historia en sus redes sociales apoyando la etapa de Paolo en la UCV. No dio a conocer que lo acompaña a la distancia en este evento importante para él, no publico nada al respeto.

¿Y cómo se la tomará Paolo con todo esto? ¿Seguirá el amor o nos quedamos con la duda? Estamos al tanto de cada detalle. La farándula no descansa, así que Ana Paula y Paolo no están precisamente más juntos que nunca.