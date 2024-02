Brunella Horna arremete contra Ana Paula Consorte: "Siempre hay que respetar a la suegra"

La farándula está que arde con las últimas acciones de Paolo Guerrero y su pareja, Ana Paula Consorte. Brunella Horna no se queda callada y se lanza al ruedo para defender a Doña Peta, la madre del futbolista. La cosa se puso candente después de que Guerrero decidiera quedarse con el club César Vallejo.

Brunella Horna defiende a Doña Peta

Ana Paula, la brasileña explosiva, no pudo contenerse y lanzó un mensaje directo en sus redes sociales: "Una buena mujer está al lado del hombre sabiendo que miente y esa es su madre ¡Nosotras no!". Pero Brunella, conductora de "América Hoy", no se quedó con los brazos cruzados y le respondió directo al mentón.

Brunella, en un tono que no dejó lugar a dudas, le dijo a Ana Paula que siempre hay que respetar a la suegra, incluso si no se llevan bien. "Es normal que de repente no te lleves bien con la suegra, pero siempre hay que respetarla, que es la madre de tu esposo, menos públicamente hacer estas cosas", soltó la esposa de Richard Acuña.

Sobre la actitud y presencia de Ana Paula

En el programa "América Hoy", Brunella destapó la olla y soltó detalles jugosos. Resulta que Ana Paula estuvo presente en la reunión entre Paolo y los directivos del César Vallejo en la casa de Brunella. ¡Pero ojo! La conductora no sabe qué pasó después de que todos salieron contentos de la reunión. ¿Intriga en el aire?

Ethel Pozo, la carismática presentadora, también soltó su consejo y le advirtió a Ana Paula que enfrentarse a la suegra no es el camino correcto: "Yo me pongo al lado de la madre, que la pareja me ponga eso 'que se quede tu madre contigo', no me parece que es el camino porque si amas al hijo, amas de donde vino. No puedes enfrentarte así, no va a llegar a nada bueno", dijo con tono sabio.

Janet Barboza no se quedó atrás y opinó que Ana Paula llegó al Perú pensando que Paolo no jugaría en la César Vallejo, pero la realidad le pegó en la cara. La Barboza dijo: "Es una falta de respeto porque está desintegrando una familia. Sin duda, no se salió con su gusto".

La cosa no queda ahí. Mientras Ana Paula se fue a Brasil a ver a sus hijos, la polémica está más viva que nunca. ¿Cómo seguirá esta telenovela en el mundo de las estrellas? Estaremos pendientes de cualquier novedad al respecto.