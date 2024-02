Brunella Horna confirma que Christian Domínguez y Christian Cueva estuvieron presentes en su boda

Brunella Horna comentó por primera vez acerca de la asistencia de Christian Cueva, Pamela López, Christian Domínguez y Pamela Franco a su boda con Richard Acuña, la cual tuvo lugar en diciembre de 2023. La presentadora detalló que en aquel entonces ya había rumores sobre la presunta relación que tenía 'Cuevita' con Pamela Franco. Por tal motivo, ubicó a ambas parejas separados. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Estuvieron juntos en la boda de Brunella Horna

La presentadora Brunella Horna de América Hoy compartió que recibió numerosas consultas sobre cómo logró reunir a ambas parejas, debido a los rumores que circulaban sobre la presunta relación amorosa entre el futbolista y la cantante de cumbia. Cabe resaltar que el escándalo sobre este romance clandestino hace referencia al 2018-2019 que son los años en donde 'Cuevita' habría frecuentado con Pamela Franco.

"Es un tema que sí pensé, lo conversé con Richard en el momento que hicimos las invitaciones, es que ya habían rumores de esa relación. Yo pensé en todo y puse en una esquina a Christian Cueva y en la otra esquina, bien lejos, a Christian Domínguez", dijo Brunella Horna.

Por su parte, Janet Barboza reveló que se encontró con Cuevita y su esposa en la boda. "Hubieron tres ambientes en la boda de Brunella. En el área para tomarse los traguitos estaban cerca porque ahí no habían mesa, estaban como a tres o cuatro metros", contó la popular 'rulitos'. Ahora que el escándalo está en boca de todos es sorprendente imaginar que en un momento ambas parejas estaban juntas en un mismo espacio.

Salen a la luz más pruebas sobre el romance entre Christian Cueva y Pamela Franco

Los crecientes rumores sobre una relación secreta entre Pamela Franco y Christian Cueva están cobrando fuerza debido a las pruebas que han surgido. En esta ocasión, Estrella Bereche, exmiembro de Alma Bella y antigua amiga de la cantante, confirmó en el programa 'Magaly TV La Firme' que ambos tuvieron un affaire, a pesar de que el futbolista aún está casado con Pamela López.

Cuando se le preguntó si existían videos de Pamela Franco y Christian Cueva juntos, la exintegrante de Alma Bella afirmó que había visto uno en el que estaban en una habitación. "¿Y ella te mostró fotos, o algún videito de él, o sea ellos dos juntos?", fue la consulta, a lo que Estrella respondió.

"No sé si me mostró o yo lo vi, no lo recuerdo, pero fácil sí, en el mismo vuelo quizás, sí creo que sí me mostró. Que estaba sentado y ella encima de él y una tercera persona los estaba grabando y estaban cantando una canción, una chicha. Estaban como en un cuarto y una tercera persona los grababa", acotó.