Brunella Horna respalda su relación con Richard Acuña frente a críticas: "Sé en lo que me metí"

Brunella Horna optó por compartir en América Hoy algunos aspectos poco conocidos acerca de su matrimonio con el excongresista Richard Acuña. La 'Baby Bru' destacó su respeto por el tiempo que su esposo dedica a sus hijos mayores, ya que desde el principio estaba consciente de que estaba iniciando una relación con un hombre que ya tenía hijos.

En ese sentido, ella resaltó que respeta el espacio que le brinda Richard Acuña a sus hijos y defendió su matrimonio frente a las críticas de sus detractores. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Brunella Horna respalda su matrimonio

Después de conocer más sobre la dinámica entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, la amiga de Ethel Pozo, Brunella Horna compartió que ella también concede espacio a su esposo, reconociendo que de lo contrario, tarde o temprano, ambos se aburrirían de la relación.

"Yo también estoy con un hombre que tiene hijos y también le permito que él tenga su espacio, porque el hombre se aburre y la mujer también", expresó en un primero momento 'Bubu'. De igual forma, resaltó que respeta el espacio que tiene su esposo con sus hijos mayores, ya que ella siempre supo desde un inicio la situación.

"Lo que pasa es que si yo estoy con un hombre que tienes hijos, como en el caso de Marcelo, ya sé en lo que me metí, no me puedo quejar", detalló Brunella Horna durante su programa América Hoy.

Gisela Valcárcel defiende a Brunella Horna

La conductora de 'América Hoy' manifestó su alegría con sus seguidores y ha compartido algunas imágenes de su hijo pequeño, sin embargo, no anticipaba que varios usuarios en línea empezaran a cuestionar su forma de criar. Algunos seguidores se sorprendieron por el parecido entre el hijo de la reconocida 'Bubu' y su padre, Richard Acuña, lo que también provocó comparaciones con su abuelo, César Acuña.

No obstante, ciertos usuarios en línea adoptaron un tono más crítico en sus observaciones, planteando que las imágenes no representaban la auténtica situación y que la modelo no era la principal encargada del cuidado de su bebé, sino que eran las niñeras quienes se ocupaban de ello en su residencia.

Ante esta situación, Gisela Valcárcel, la directora de la productora GV Producciones, expresó su respaldo a la empresaria de moda y afirmó que esta está disfrutando plenamente de cada fase de su bebé. Además, le aconsejó que no se preocupara por las críticas recibidas en sus publicaciones.

"Brunella querida es una bendición, un súper regalo el que has recibido con el bebé y lo mejor es que tú disfrutas cada momento. ¡No permitas que mentes pequeñas arruinen algún momento en tu vida! Dale con todo", escribió Gisela Valcárcel en la publicación respaldando a Brunella Horna.