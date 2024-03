Brunella Torpoco: La cantante aclara que ella no depende de ningún hombre en divertido TikTok

La cantante Brunella Torpoco es una querida artista de la salsa que se ha ganado el cariño del público. Por medio de sus redes sociales, la intérprete de 'Mix Guarachas' compartió un divertido video donde comenta que ella no depende de ningún hombre.

¡Ella no depende de nadie!

Brunella Torpoco es una artista de la salsa peruana que se ha ganado el cariño del público. Hace algunas semanas, la cantante anunció su embarazo y esperaba a su primer hijo Emiliano. Esta noticia dejó sorprendido a sus seguidores, pero igualmente les encantó.

La artista Brunella es conocida como la 'Dura de la Salsa' y se hizo conocida por su talento musical, sus canciones, pero sobre todo su forma directa al hablar. Esta misma forma de ser comparte por medio de sus redes sociales, donde muchos usuarios la siguen por su forma auténtica.

A través de su cuenta de TikTok compartió un video que se volvió viral rápidamente, donde menciona: "No te confundas que yo no depende de ningún hombre porque de la plata soy yo. Así tenemos que ser todas, ok". Además, en el video viene acompañada con una parte de la canción "La Boda" de Aventura.

Reacción de los fans

El video que se publicó en el TikTok de Brunella Torpoco cuenta con más de 300 mil reproducciones y muchos comentarios que la apoyan. Además, muchos usuarios se sintieron identificadas con la cantante de salsa.

"Así tiene que ser", "Al César, lo del César", "Me encanta tu forma de ser, transparente como debe ser", "Cuantas verdades", "Bien dicho Brunella", "Las mujeres también facturamos", "Así es mi reina", "obvio, ya somos dos", "Hermosa mi Bru, aprendan a ser independientes", "Siempre fui de la plata jajaja", "Exacto, me representa".

Así Brunella Torpoco anunció su embarazo

La noticia de su embarazo, Brunella Torpoco lo anunció el pasado 31 de enero. Con una bella fotografía donde aparece abrazando un peluche con su pancita descubierta. "Mi pedacito de vida, eres tú... Emiliano", escribió la cantante junto a las fotos.

La publicación fue después de la entrevista realizada por uno de los reporteros en el programa de Magaly Medina. Brunella Torpoco se encuentra muy feliz y emocionada por esta nueva etapa de su vida en la maternidad. Además, agradeció las felicitaciones de todos sus seguidores.

@brunellatorpocooficial Ya me pesaaaa la barriga y me duele todo 😩 ♬ original sound - Sami Morejón

Brunella seguirá realizando sus conciertos como siempre para todos sus fans. Hasta el momento, la joven artista ha contado que no ha tenido ningún síntoma de su embarazo que le impida cantar. Por ello, se siente muy tranquila y feliz de poder seguir haciendo lo que más ama, mientras avanza su gestación.