Bryan Torres lanza advertencia a 'Peluchín' tras escándalo con Samahara Lobatón: "Mi abogado hablará"

Recientemente se vio a Bryan Torres involucrado en un altercado con Samahara Lobatón en la vía pública. Según lo reportado por 'Amor y Fuego', quienes obtuvieron el testimonio de un vecino, durante el enfrentamiento la influencer confrontó al cantante luego de presuntamente ser golpeada estando ella embarazada. Sin embargo, ambos involucrados negaron tajantemente estos acontecimientos. Ante ello, el cantante de salsa, Bryan Torres, lanzó una advertencia al conductor de programa de espectáculos Rodrigo González. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Bryan Torres alista defensa frente a acusaciones

El cantante de salsa enfatizó que no agredió a su pareja Samahara Lobatón como se ha dejado entrever en las redes sociales y los medios. A pesar de las revelaciones de un vecino de la zona, Bryan Torres enfatizó que fue el agresor de la hija de Melissa Klug. Ante ello, sostuvo que su abogado tomará cartas en el asunto. "Ella está aclarando todo, yo no he agredido a nadie (¿Van a tomar acciones legales?) Van a tener que demostrar todo lo que han dicho", sostuvo.

Cuando se le preguntó si tomaría acciones legales por difamación, Bryan Torres declaró que su abogado es Wilmer Arica y que será él quien proporcione los detalles de su situación. "Mi abogado va salir a hablar, mi abogado Wilmer Arica, él es el que va salir a hablar", sostuvo.

El compañero de Jefferson Farfán también mencionó que está experimentando dificultades emocionales y que tiene la intención de buscar terapia psicológica para abordar la situación. Además, sugirió que la hija de Melissa Klug también podría encontrar útil una evaluación por parte de un especialista. "Eso es bueno y es normal (la terapia). Personalmente, yo creo que sí lo necesito. Estoy consciente. Es normal y todo lo necesitamos", expresó Torres.

Samahara Lobatón negó agresiones por parte del salsero

Mediante un comunicado oficial, Samahara Lobatón ofreció disculpas a su familia y negó las acusaciones sobre un supuesto acto de violencia en su contra. "En los últimos días, varios programas de espectáculo han difundido noticias sobre presuntas agresiones físicas de mi pareja hacia mi persona, respaldadas por una vecina que afirma haber grabado un hecho de violencia, aunque cabe destacar que nunca mostró ni difundió el acto de agresiones físicas. Además, se han presentado supuestas conversaciones vía WhatsApp, en las cuales otra persona alega haber sido golpeada", dijo.

Recordemos que Magaly Medina presentó al mejor amigo de Samahara Lobatón en su programa, pues él dio fuertes declaraciones sobre Bryan Torres. Y es que Erick Farfán tiene conversaciones con Samahara Lobatón donde ella le cuenta sobre el tipo de relación que mantiene con el salsero. "Tiene chats donde ella le pide ayuda, auxilio porque el Bryan la había golpeado", refirió la periodista.