Bryan Torres llama en vivo a AyF mientras exsaliente lo exponía: "Amiga, no me acordaba de ti"

La farándula está que arde y hoy explotó con declaraciones sorprendentes de Bryan Torres, quien se enfrentó a Geraldine Torres en el candente programa "Amor y Fuego". Si no lo viste, aquí te resumimos lo que pasó.

Bryan Torres llama EN VIVO a "Amor y Fuego" mientras su "amiga" lo exponía

Bryan Torres, el enamorado de Samahara Lobatón, está en un real drama. Todo inició cuando Geraldine Torres, la chica que le robó un beso a Bryan, rompió su silencio en "Amor y Fuego", diciendo que habían tenido más que solo amistad.

Bryan, no se quedó callado y llamó al programa en pleno transmisión. "Hola, Rodrigo, Gigi. Hola, Gerald, amiga, ¿qué tal?, ¿cómo estás?", dijo inicialmente. "Hola Bryan, ¿qué tal?", respondió Geraldine.

De pronto, soltó esta bomba: "Sorprendido de verte ahí sentada, hablando de un tema pasado, me parece increíble de tu parte. ¿Te digo la verdad? No me acordaba de ti hasta el día en que volviste y nos vimos ese día fuera de la discoteca". ¡Ay, papá, eso dolió!

Le preguntaron por qué había negado conocer a Geraldine, y Bryan se zafó con: "Ella me ha escrito en agosto, pero yo ya no tuve ninguna intención ni de verla como amiga ni de nada. Yo la eliminé, yo mismo la he eliminado". Peluchín le increpó que en agosto él vio unos mensajes con otra intención (mensajes picantes en Instagram que Geraldine le mostró). Esas palabras chocan con las pruebas que Geraldine mostró en "Amor y Fuego".

Pero espera, la cosa se pone más jugosa. Bryan lanzó un comentario raro sobre Geraldine: "La última vez que me he visto con ella ha sido en enero, febrero, que hemos salido como patas y me la encontraba en la discoteca porque ella es una chica un poco nocturna y siempre me la encuentro sola en las discotecas".

Pero lo que dejó impactada a Gigi Mitre fue que entre el calor del momento entre los dimes y diretes entre Bryan Torres y Geraldine. La chica admitió que Bryan tendría videos íntimos de ella, de una época en la que estuvieron "saliendo", antes de lo de Samahara. Y sugirió que no sabe si aún los tiene y que si se filtrara algo, lo acusa de responsable.

El tono de Bryan Torres en su llamada se le notaba desesperado por explicar "su verdad" y dejar en claro que no tenía ninguna relación actual con Geraldine. Y puede que según su teléfono, esto se vea así. Sin embargo, según las pruebas de Geraldine, ellos tuvieron conversaciones picantes cuando él ya era pareja de Samahara. ¿Cómo lo tomará Lobatón? Solo el tiempo lo dirá.

¿La noche del beso Bryan estaba peleado con Samahara?

La joven, claro, no se quedó callada. En el programa anterior, ella desmintió a Bryan y soltó más chisme: "Lo conozco desde marzo del año pasado. Hemos sido como amigos con derechos. Ha habido de todo. Hemos tenido salidas esporádicas". ¡Agárrense que esto se pone bueno!

Lo más picante fue cuando Geraldine reveló lo que Bryan habría dicho sobre Samahara Lobatón en una charla con ella. Geraldine soltó la sopa: "Ese día mi amiga le estuvo preguntando por ella y él le dijo: 'Ni me la menciones'. Me imagino que habrán estado en problemas".

Y la trama se complica aún más con los chats picantes y encuentros calientes entre Bryan y Geraldine, mostrando una relación antigua mientras Bryan estaba con Samahara Lobatón. La cosa se pone fuerte cuando Geraldine fue eliminada de los contactos de Bryan, algo que fue aceptado por ambos.