"Burra y celosa": Esposa de Christian Cueva y amiga de Pamela Franco se enfrentan en redes sociales

Pamela López, la cónyuge de Christian Cueva, y Vanessa Pumarica, íntima amiga de Pamela Franco, empezaron a generar polémica tras enfrentarse en redes sociales. Esto parece no tener fin, pues hasta el momento continúan intercambiando adjetivos y críticas entre los protagonistas de esta historia. Recordemos que Pamela López finalizó su relación con Christian Cueva y responsabilizó a una cantante de cumbia, quien sería Pamela Franco, la expareja de Christian Domínguez. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Enfrentadas

La situación comenzó cuando la madre de los hijos de Christian Cueva, Pamela López, anunció el final de su relación de 12 años y sugirió que presentaría pruebas de la participación de una cantante de cumbia en su relación. En ese sentido, todas las alarmas empezaron a sonar y los internautas señalaron a Pamela Franco, ya que ella fue relacionada al futbolista años atrás.

Posteriormente, Pamela Franco declaró que no conocía al futbolista, pero Pamela López exhibió una captura de pantalla que demostraba que su esposo había realizado una videollamada con la expareja de Christian Domínguez y su amiga Vanessa Pumarica. En una entrevista con América Hoy, Vanessa afirmó que fue ella quien inició la videollamada con Cueva, ya que tienen una amistad de largo tiempo y se conocen bien.

Las declaraciones no fueron bien recibidas por Pamela López, quien afirmó que su esposo siempre negó que Pumarica fuera su amiga y mencionó que nunca la había visto en su círculo social. Además, destacó que Cueva no tenía guardado el contacto de Pumarica en su teléfono móvil. Vanessa Pumarica no se quedó de brazos cruzados y usó sus redes sociales para contestarle a la esposa de Cuevita. "No me tenía registrada porque tú no eras mi amiga, mi amigo era él y no tiene nada de malo. Tus problemas de celos son tuyos... no tiene nada de malo ser amiga de alguien", dijo de manera contundente en sus historias.

Pamela López llama 'burra' a amiga de Pamela Franco

La esposa de Christian Cueva, Pamela López, respondió de inmediato y criticó fuertemente a la amiga de Pamela Franco, llamándola 'alcachofa' y calificándola de poco inteligente. En ese sentido, este enfrentamiento no tiene cuando acabar, pues hasta la fecha los ataques vía redes sociales continúan.

Enfrentamiento entre Pamela López y Vanessa

"A ver si alguien le ayuda a tener más compresión lectora a esta alcachofa. A leer de nuevo tu Coquito, te repito, por qué negarías a tu amiga? y por qué no la tenía registrada a ella ni a la víctima? Claramente yo a ti ni por error te conozco, no hay forma que pertenezcas a mis círculos de amistades. Celos? Se llama respeto burra", indicó.