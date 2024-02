¡Busco respuestas! Romina Gachoy habló con Alexa Samamé para preguntarle sobre Jean Paul Santa María

Romina Gachoy detalló que habló directamente con Alexa Samamé, quien es conocida como la amante de Christian Domínguez y que expuso su relación con el cantante de cumbia. La uruguaya expresó su sorpresa al enterarse de que Samamé subió al autobús de la orquesta, ya que su esposo, Jean Paul Santa María, estaba presente en ese momento trabajando con la agrupación. Ante ello, la modelo uruguaya buscó respuestas directamente. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Romina Gachoy buscó respuestas

Ante la polémica por las infidelidades de Christian Domínguez a Pamela Franco, una mujer chiclayana salió ante las cámaras para detallar los amoríos que tenía con el cantante de cumbia. Incluso, reveló que subió al bus de la orquesta en donde también trabajaba Jean Paul Santa María. En ese sentido, la pareja del músico se comunicó con la 'trampa' de Domínguez para saber dónde se encontraba su esposo. Recordemos que ellos retomaron su relación amorosa hace pocos meses luego de haberse separado por discrepancias en la relación.

La modelo uruguaya explicó que Alexa Samamé le informó que estuvo en el autobús, pero que fue presentada como prima de un miembro del personal de la orquesta. "Yo hablé directamente con la chica esta (Alexa), porque a mi no me cerraba lo del bus. (...) Ella me comentó que en realidad Christian la hizo pasar como una prima de uno de producción", expresó Romina Gachoy. Ella buscó respuestas por sí sola para no quedarse con las dudas, ya que la polémica sobre las infidelidades de Christian Domínguez llegó a afectar también su ámbito laboral.

Plena confianza en su esposo

De igual forma, la modelo uruguaya subrayó que ella y Jean Paul Santa María comparten abiertamente todo entre sí, y que fue su pareja quien le explicó que no percibió nada inusual porque lo que ella le dijo coincidió con lo que luego se enteraron. En otras palabras, Romina Gachoy confirmó que lo que Jean Paul Santa María le contó fue totalmente cierto.

"Nos contamos absolutamente todo, derrepente otras parejas no se cuentan y creo que por eso tenemos tantos años juntos, hay complicidad. Christian no se mostró de forma comprometedora delante de otros", sostuvo Romina Gachoy. En tal sentido, ella reafirma su plena confianza con Jean Paul Santa María. Incluso, muchos usuarios en redes sociales los consideran como una de las últimas parejas que puede triunfar en el amor en medio de tantas infidelidades en 'chollywood'.