"Cada quien hacía su vida", Pamela López hace revelación sobre Pamela Franco y Christian Domínguez

Pamela López brindó una nueva entrevista para el programa de Magaly TV la firme donde brindó detalles de la relación de Pamela Franco y Christian Domínguez.

Sin embargo, esto no fue todo ya que según López se enteró que su esposo todavía mantenía contacto con Franco gracias a los datos que le facilitaba Christian Domínguez.

Lo dijo todo

Pamela López decidió seguir contando su verdad y desenmascarando a los villanos de la historia, pues está vez la aún esposa de Cueva reveló las razones por las que Pamela Franco no reaccionó dramáticamente al ampay del padre de su hija.

Y es que según la señora López, tanto Domínguez como Franco estaban distanciados desde noviembre siendo este el motivo de que a la cantante no le sorprendiera ver a su pareja con su "good time".

"Desde el año pasado ellos tenían problemas, desde noviembre. Estaban juntos pero cada quien hacia su vida", manifestó

Además, recalcó que Pamela Franco quiso venderse como la víctima inicialmente por eso decidió salir a contar toda la verdad.

"Por eso es que ha reaccionado tan tranquila con lo que le ha hecho. No le afecta, estaba relajadísima. Vende un papel de víctima; pero no le afecta", añadió.

Pamela López también reveló que coincidentemente en las fechas que comenzaron los problemas entre Christian Domínguez y Pamela Franco, ella también tuvo problemas con Christian Cueva.

Con lágrimas en los ojos Pamela López afirmó que justo en esas fechas Christian Cueva buscaba la manera de dormir fuera de casa 3 días lo que le generó las sospechas de que algo pasaba.

No sé sabe si en esas fechas ambos habrían mantenido algún encuentro clandestino a pesar de que cada uno seguía manteniendo una relación con sus respectivas parejas.

¿Qué más dijo?

El último programa de "Magaly TV, La Firme" dejó a todos con la boca abierta. Pamela López le reveló a Magaly Medina que se enteró de toda la relación de Christian Cueva y Pamela Franco gracias a Christian Domínguez, quien habría sido su "confidente".

Magaly Medina expuso la larga conversación que tuvo con Pamela López, donde ella aseguraba que Domínguez le contó todo con lujo de detalles. "Es Christian Domínguez quien me ha contado muchas cosas. Ella (Pamela Franco) sí le ha contado a él que ha tenido una relación con Cueva todo el 2019, todo un año. Ellos recién empezaban", confesó López.

Además, también señaló que, tras la muerte de la madre de Pamela Franco, Christian Cueva utilizó este momento como excusa para volver a acercarse a la cumbiambera.

"Entonces, muere su mamá de ella (Pamela Franco) y Cueva le manda un arreglo a Chimbote a la casa de ella. Todos estos detalles me los ha contado Domínguez que ahorita sale a decir que no me ha dicho nada, pero es mentira", agrega Pamela López.