"Cada uno es libre": Abel Lobatón habló sobre la separación de su expareja Melissa Klug con Jesús Barco

Abel Lobatón volvió a aparecer en medio del escándalo entre Melissa Klug y Jesús Barco después de anunciar el final de su relación, que duró casi cuatro años y en la que ya se habían comprometido. En tal sentido, el exjugador de fútbol lanzó una crítica breve, pero contundente contra Jesús Barco ante su falta de respeto a la relación que tenía con la 'blanca de chucuito'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Abel Lobatón se pronuncia tras ruptura de Melissa Klug

Como se ha mencionado anteriormente, Melissa Klug emitió un comunicado culpando al futbolista por la ruptura y afirmó que hizo todo lo posible para salvar la relación sin éxito. En ese sentido, la 'blanca de chucuito' recordó que viajó a Estados Unidos para priorizar su embarazo y garantizar un parto seguro, confiando en que su relación con el futbolista seguía sólida, pero parece que esto no fue así. La sorpresiva ruptura confirmó los diferentes rumores sobre la inestabilidad de la pareja. Recordemos que en anteriores ocasiones ya se dejaba entrever que habían problemas.

Ante ello, el papá de Samahara Lobatón no dudó en pronunciarse y mandar un dardo a Jesús Barco. "Lo único que puedo decir es que está mal porque tú no puedes engañar a la persona que dices amar y después cada uno es libre de tomar sus propias decisiones", dijo Lobatón en su cuenta de Instagram. De esta forma, lanzó un contundente mensaje a Jesús Barco, de quien se rumorea que habría sido infiel a Melissa Klug y se lo habría confesado creyendo que el anunciado ampay de Magaly Medina era sobre el futbolista.

Pide que ya no lo relacionen más

En otro momento, Abel Lobatón pidió que ya no lo involucren más con estos temas, pues ya pertenece a su pasado. Él reveló que lo estuvieron llamando constantemente para preguntarle sobre qué piensa de la separación de su expareja. Lejos de profundizar en el tema, él optó por lanzar un breve mensaje y resaltar que ya no quiere que lo involucren más en el tema.

Dejó en claro que es incomodo cuando le consultan sobre un tema pasado. "Todo el mundo me llama y me pregunta qué opino, qué pienso de lo que ha pasado con el ampay. Qué opino, qué pienso, que es lo que ha pasado con esa separación, ¡yo no tengo nada que ver! ¿A mí por qué me llaman? ¿Por qué me preguntan? ¡Por favor! Yo no tengo nada que decir. Gracias", indicó.