"Calladita no estás más guapa": Ana Paula Consorte lanza fuerte indirecta ¿a Paolo Guerrero?

En un nuevo episodio del drama entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero, la brasileña no se guardó nada y lanzó indirectas explosivas en sus redes sociales. La crisis estaría en su punto máximo y aquí te contamos todo.

Ana Paula Consorte lanza fuerte indirecta

La cosa se pone intensa entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero, con una indirecta que la bailarina lanzó en sus redes sociales. La brasileña, que está en su tierra natal, soltó una mensaje bien fuerte en Instagram que tiene a todos con el ojo cuadrado. ¡La calma no parece llegar para esta pareja!

Ana Paula compartió en sus historias de Instagram lo siguiente: "No, calladita no estás más guapa. Tú eres preciosa cuando luchas, cuando no te callas y tus palabras muerden". Hasta ahí ya nos tenía pegados al celular.

Pero la cosa se puso más densa: "No, calladita no estás más guapa, sino un poco más muerta y si algo sé sobre ti es que no he visto a nadie jamás con tantas ganas de vivir. Gritando". ¡Qué fuerte!

Y claro, esto se prendió aún más porque su pareja, el futbolista Paolo Guerrero. hace poco se mudó a Trujillo por su jale con el club César Vallejo. ¿Será que a la brasileña no le cuadra la movida de Paolo y soltó el dardo en Instagram?

Conductores de espectáculos critican a Ana Paula

Pero eso no es todo. La popular 'Rulitos', Janet Barboza, también se metió en el relajo y dio su opinión. Según ella, Ana Paula no está nada feliz con vivir en Perú, no quiere, y se alejó del guerrero peruano después de que firmó con el equipo: "Nos queda claro que el Perú no le agrada".

La cosa está tan caliente que hasta Magaly Medina y Peluchín, en sus shows, soltaron su lengua afilada. Peluchín, en Willax, le soltó a Ana Paula diciendo que parece un berrinche y que se comporte como mujer adulta.

"Paolo tiene la fama de inmaduro, berrinchudo, le ha tocado una que es igual, lucha de berrinches y pataletas... Te comportas como una mujer adulta, madura, arreglas y no estás haciendo estos numeritos", soltó Peluchín.

Por su lado, Magaly le aconsejó: "Uno tiene que saber cuándo tiene que callar y cuándo tiene que hablar. Pero bueno, ella últimamente no se calla nada y parece que eso le ha traído bastantes problemas. Pero también qué quiere, está con Paolo Guerrero, un niño que hace pataleta y berrinche".

Pero eso no es todo, amigos. Ana Paula, mientras tanto, está en Brasil y lejos de Paolo Guerrero, celebrando el mesario de su hijo Paolo André. La pareja lleva días separada desde que la brasileña voló de regreso a su país después de la decisión de Paolo de quedarse en Trujillo.

Así que todo está que arde en las redes sociales, y la gente quiere saber más. ¿Cómo seguirá este dramón?Estamos al tanto para contarles todos los detalles.