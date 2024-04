¡Cansada! Hija de Marcelo Tinelli explota cuando le preguntan sobre Milett Figueroa

Candelaria Tinelli, cariñosamente conocida por sus seguidores como 'Lelé', compartió en sus plataformas de redes sociales que ha estado recibiendo mensajes en los que se le cuestiona sobre Milett Figueroa e incluso la critican por impedir que su padre continúe su relación con la peruana.

Ante ello, la hija del presentador argentino se mostró bastante incómoda con esta situación, pues los internautas suelen ser intensos en sus preguntas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Usuarios cuestionan a Candelaria Tinelli

El presentador argentino sorprendió a sus seguidores al revelar que sus hijas no aprueban su relación con la modelo peruana. Ante ello, Candelaria Tinelli, una de las hijas del conductor de televisión, decidió romper su silencio y dar detalles sobre las preguntas que le hacen sus seguidores en redes sociales.

Ella se mostró bastante incómoda por la situación y no dudó en expresarlo a través de sus redes. Candelaria, también conocida cariñosamente como 'Lelé', compartió en sus plataformas de redes sociales su frustración por recibir constantes críticas y cuestionamientos acerca de su supuesta interferencia en la felicidad de su padre con la modelo peruana. Además, se le critica por no involucrar a la ex chica reality en las reuniones familiares y, en particular, por evitar que aparezca en sus fotos grupales.

"Deja a tu padre ser feliz con su pareja, por Dios. Si él es feliz ustedes también lo serán. Ya dijo su padre que está mentalmente cansado y eso es gracias a ustedes, las hijas, que nacen para hacer felices a sus padres, no para hacerlos sufrir. Déjenlo que sea feliz, y si no funciona, pues estén a su lado para abrazarlo y decirle que siga para adelante", le escribió un cibernauta mediante un mensaje directo en sus redes sociales.

¿Qué respondió al hija de Marcelo Tinelli?

En ese sentido, Candelaria Tinelli decidió pronunciarse en sus redes sociales sobre vínculo con Milett Figueroa, pues en repetidas ocasiones le preguntan sobre el tema y la critican. "No entiendo estos mensajes que me llegan. Me tienen las te... al plato", escribió con fastidio en su story de Instagram.

Hija de Marcelo Tinelli responde a críticas

Recordemos que Marcelo Tinelli confirmó que sus hijas no querían a Milett Figueroa e, incluso, le reprochaban el tema de la edad: "Yo sigo de novio, pero el problema es que mis hijas no quieren a Milett. Me la recontrabochan. Lo mío no es nada fácil. Entre mis hijas y Yani me la pican. Yo no elijo a ninguno de los novios de mis hijas, no corto ni pincho", comentó el presentador argentino sobre el tema.