Carlos Galdós sueña con Paolo Guerrero como mi vecino: "Para que atrapen a los 'choros' de mi barrio"

Carlos Galdós, conocido por su humor desenfadado, soltó una genial broma o ironía en su última entrevista con Magaly Medina, y esta vez el protagonista fue Paolo Guerrero. El exconductor no pudo resistirse a bromear sobre las medidas de seguridad del futbolista y hasta le deseó como vecino para que ponga orden en el vecindario.

Carlós Galdós quiere a Paolo Guerrero como vecino

Carlos Galdós, siempre con su chispa y humor, soltó una de esas ocurrencias que hacen reír y pensar al mismo tiempo. En una entrevista con Magaly Medina, soltó la bomba. El exconductor expresó su deseo de que Paolo Guerrero sea su vecino para, según él, "atrapar a todos los 'choros' del barrio". Por la seguridad al máximo que viene detrás del jugador.

Galdós no dejó pasar la oportunidad de bromear sobre las extremas medidas de seguridad de Guerrero. "Ojalá Guerrero viva en mi barrio para que atrapen a todos los 'choros'", soltó entre risas. Una idea que, sin duda, haría del vecindario un lugar más seguro, según el peculiar sentido del humor de Galdós.

Resulta que la mamá de Paolo estuvo recibiendo amenazas de extorsión desde Trujillo. Esa situación hizo al delantero, según dijo, no querer jugar en la UCV. Por contrato debe vivir en Trujillo para jugar en el club, y por eso no quería firmarlo.

Entonces, ahora ya todo solucionado, en la tarde del 23 de febrero atraparon a los presuntos extorsionadores. Y se cree que fueron ellos porque según el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria dentro de los objetos incautados se encontró un chip de celular desde cuyo número se habría realizado las llamadas a Doña Peta, madre de Paolo Guerrero.

Ante esta situación, Galdós no pudo evitar remarcarla. "Además, ya debe estar tranquilo Paolo, porque ya agarraron a la banda de secuestradores. Flash de último minuto. Los agarraron ahora en la tarde, vi. Ya está todo resuelto. Más bien ya ojalá se venga a vivir a nuestro barrio para que agarren a los delincuentes de nuestro barrio", dijo Galdós.

Carlos Galdós sobre la mamitis de Guerrero y la que él tuvo

Pero, claro, el comediante no se detuvo ahí. En la entrevista, reflexionó sobre la necesidad de establecer límites, incluso en la familia, usando su propia experiencia. "Yo he sido 'mamengazo', soy un Paolo al cubo", confesó, describiendo cómo solía dar dinero a su madre cada fin de mes.

Pero también destacó la dificultad de las madres para soltar a sus hijos, diciendo: "No debe ser fácil para las madres soltar a los hijos. Hay un amor desmedido".

Haciendo una comparación entre su relación con su madre y la situación de Paolo Guerrero, Galdós compartió una anécdota divertida, "Mi mamá es de las señoras que no entendía que iba de visita a mi casa, ella se ponía a decorar, no entendía que era mi casa. Por eso ahora cuando veo a Paolo, me veo a mí. Eso no está bien. Uno como hijo necesita poner límites siempre".

La ocurrencia de Galdós sobre la posibilidad de vivir al lado de Guerrero destaca como una de las anécdotas más graciosas y ligeras en medio de las historias del espectáculo peruano. Imaginarse a estos dos personajes en la misma vecindad sería todo un espectáculo.

En un mundo lleno de noticias y chismes, Galdós nos recuerda que la vida no siempre tiene que ser tomada en serio. Seguiremos atentos a más comentarios ingeniosos y entretenidos en el mundo del espectáculo peruano. Porque en la farándula peruana, nunca hay un momento aburrido.