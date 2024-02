¿Carlos Vílchez por fin ampayado? Usuaria lo capta con dos mujeres y dice entre risas: "Magaly, ya sabes"

En el universo de la farándula peruana, el comediante Carlos Vílchez ha sido una figura que ha esquivado los 'ampays' de Magaly Medina, al menos hasta hoy en día. Un video en TikTok ha encendido las alarmas y generado especulaciones sobre si Vílchez finalmente ha sido 'ampayado' en medio de bromas y risas.

¿Carlos Vílchez por fin ampayado?

Un video en TikTok está dando que hablar, y es que una astuta usuaria logró captar a Carlos Vílchez junto a dos mujeres, desatando las especulaciones de un posible 'ampay'. En el video, se ve al cómico siendo amable con las chicas, incluso ayudándolas a subir a su carro.

La usuaria de TikTok, entre risas, exclama: "Lo ampayé, lo ampayé. Magaly, ya sabes. Asu, una rubia y una morena ¡Uy las va a subir, las va a subir!". ¿Estamos frente al primer 'ampay' de Carlos Vílchez? Este inesperado giro ha desatado la curiosidad y la incertidumbre en el público.

Carlos Vílchez habla de su pasado y deja un consejo inusual en medio de la polémica

Ante la posible tormenta mediática, Carlos Vílchez no dudó en abrir su corazón y hablar sobre su pasado amoroso. El querido comediante confesó: "Tal vez no haya sido un buen marido, dime lo que quieras, pero un buen padre siento que, si lo soy. Yo he sido mujeriego, no lo puedo negar, eso es innegable, no lo niego, pero yo era el mujeriego que no le hacía daño a nadie".

Además, Vílchez reveló una estrategia peculiar para evitar ser descubierto: "Nunca en tu vida guardes el número de una trampa o de una amiga, o de tú ya sabes quién, en tu celular. ¡Piensa! Hazlo en un papelito, sin nombre, lo guardas en tu billetera. ¿Quién se dio cuenta? Nadie. Tu mujer te revisa lo que tiene el celular... Soy leyenda".

Decepción para los curiosos: NO HAY 'AMPAY'. Aunque la chispa de la curiosidad se encendió, parece que la situación no es tan explosiva como algunos podrían pensar. Resulta que una de las chicas es una bailarina y coreógrafa profesional. Varios usuarios comentaron que no hay nada comprometedor en el video y que todo parece ser una situación inocente.

En resumen, el video que ha puesto a Carlos Vílchez en el ojo del huracán no confirma un 'ampay', pero ha generado suficiente revuelo y especulación en redes. ¿Romperá Vílchez su racha de escapar de los escándalos de Magaly Medina? Solo el tiempo dirá si alguna vez un episodio así sucede en la vida del carismático comediante. ¡Estamos atentos!