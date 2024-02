Carlos Vílchez tras ganar premio al mejor podcast: "No hay nada más horrible que ser infiel"

A puro humor y ocurrencias, Carlos Vílchez brilló en los Luminy Awards 2024 al llevarse el premio al Mejor Podcast con "Te Jalo" y soltar un mensaje explosivo sobre la infidelidad en medio del escándalo en Chollywood.

¿Qué dijo Christian Domínguez?

El pasado domingo, en los 'Luminy Awards 2024', evento que celebra a los cracks de la creación de contenido en el Perú, el querido cómico Carlos Vílchez se llevó un premiazo: el de 'Mejor podcast del año' por 'Te jalo', su canal de YouTube.

La gala reunió a un montón de personajes de la farándula, y nuestro Vílchez no solo ganó, sino que también dejó a todos boquiabiertos con su discurso sobre la infidelidad.

Imagínense la escena: el maestro de la risa sube al escenario y, en lugar de los agradecimientos habituales, nos suelta un mensaje que levanta cejas y arranca carcajadas. ¿Qué dijo sobre la infidelidad? Ahí está el asunto.

"Muchas gracias a todos los fieles, porque no hay nada más horrible, en la vida, que ser infiel", soltó de entrada, dejando claro su sentir sobre esos que juegan con el corazón de otros. Pero, alto ahí, que Carlos no se queda solo en el drama, el mete humor. "Ojalá no me pesquen conch***", añadió entre risas. ¿Estará enviando alguna indirecta? Misterio.

Y es que, con todo el escándalo de la infidelidad en Chollywood, Vílchez aprovechó la ocasión para hacer su propia declaración, aunque sin mencionar nombres. Pero ahí no queda la cosa.

Vílchez agradece y su pasado "pendeives"

Además, de su gracioso discurso en medio del escándalo de Christian Domínguez en coyuntura, Vílchez mencionó su cercanía a las redes. "Para mí esto es algo nuevo. Soy una persona que tengo 38 años en la televisión. En general, 41 años en el mundo del espectáculo... Me gusta esto. Me encanta esto de las redes... Una persona que tiene 56 años tiene derecho a luchar todavía por seguir trabajando".

Recordemos que Carlos Vílchez no es ajeno a la etiqueta de 'mujeriego'. En el pasado, admitió con su inconfundible estilo que ha tenido sus tiempos de "pendeivis".

Pero, cuidado, que este hombre tiene sus trucos para no ser 'ampayado': "Nunca guardes el número de una trampa en tu celular, ¡hazlo en un papelito en la billetera!", soltó en TikTok, y remató con un "soy leyenda".

En medio de risas y aplausos, Vílchez, con sus 56 abriles a cuestas, cerró su intervención con un agradecimiento a sus fieles seguidores y un guiño a los productores. Y así, entre chistes y sinceridades, Carlos Vílchez se llevó el premio y la noche en los Luminy Awards 2024. Un ganador de oro y un maestro de la comedia que sabe cómo robarse el show.