"Casados ya no": Jossmery Toledo reconoce sus errores y promete que ya no se meterá con hombres casados

Jossmery Toledo apareció en Magaly TV, La Firme varios meses después del polémico incidente con el exfutbolista del Cienciano, Paolo Hurtado. Durante la entrevista, aseguró que no volvería a involucrarse en una relación con un hombre casado. Además, se animó a brindar mayores detalles de cómo fue el inicio de su relación clandestina con Paolo Hurtado. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jossmery Toledo promete ya no meterse con hombres casados

La polémica modelo Jossmery Toledo reapareció en el programa de Magaly Medina para contar detalles sobre sus recientes viajes. No obstante, fue inevitable que hablara sobre su clandestina relación con el futbolista Paolo Hurtado. En ese sentido, ella contó cómo inició este amorío que terminó en un total escándalo. Además, prometió que ya no se metería nunca más con hombres casados ni mucho menos con quienes estén en proceso de divorcio.

"Pasé ese error de mi vida. Ahora estoy viajando y esperando a la persona indicada fuera de Perú. Ahora si minuciosa tengo que ver todo al detalle. Nada que me estoy separando casado sí ya no", prometió Jossmery.

Explicó que creyó en las palabras de Hurtado. "Me enseñaba pruebas con su abogado. Yo no sé si falsificaba documentos; pero creí", reconoció la extombita, quien ahora se encuentra viviendo una nueva etapa en su vida.

¿Por qué Paolo Hurtado le daba 5 mil soles?

En la entrevista, la exconcursante del reality mostró la razón por la que 'El Caballito' le entregó 5 mil soles. Explicó que, debido al escándalo en Cusco, ella se encontraba sin trabajo, por lo que Hurtado tuvo que compensarla con esa cantidad de dinero. En otras palabras, debido al ampay que tuvo con el pelotero en el Cusco, ella ya no gozaba de los contratos y oportunidades laborales. Por tal motivo, se vio perjudicada y Paolo Hurtado le tuvo que pagar ese monto de dinero, según lo que detalla la modelo.

"Salió el ampay y yo ya no trabajaba. Después ya comencé a trabajar y a él no le gustaba y a mí también me aburrió", explicó Jossmery Toledo, quien también resaltó que prefiere dejar el tema en el pasado. En otro momento de la charla, Jossmery Toledo compartió cómo Paolo Hurtado se puso en contacto con ella. La modelo mencionó que siempre hay "un acercamiento", similar al caso de Christian Domínguez. No obstante, mencionó que su primer contacto fue a través de Instagram, mediante likes y me gusta.

En principio descartó que fue ella quien le escribió primero. "Por Instagram, reacciones, fotos, likes. Siempre he dicho y acepto mi error, y va a ser el único. Ya no pienso aparecer más en ese tipo de cosas, no me siento cómoda. Afectas a terceras personas, no solamente eres tú", indicó la joven modelo.