Caso "Muñequita Milly": Sociedad Peruana de Cirugía Plástica cita a declarar al doctor Víctor Fong

¡Se le viene la noche! El doctor Víctor Fong vive sus horas más difíciles. La muerte de la "Muñequita Milly" por negligencia médica de su parte ha desatado una serie de críticas en contra y muchos exigen que las autoridades correspondientes hagan su trabajo. En esta línea, la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, mediante su presidente Enrique Ríos, ha revelado que solicitaron la inmediata presentación del "Doctor Fong" para que declare respecto a la muerte de la cantante folklórica, con el fin de determinar si existió una alteración a sus lineamientos. ¿Qué pasará?

Sociedad Peruana de Cirugía Plástica cita a Víctor Fong

El sensible fallecimiento de la "Muñequita Milly" no debe quedar impune y por ello, los familiares de la cantante están escatimando todos sus esfuerzos para obtener justicia. Recientemente, muchos se preguntaban si las autoridades correspondientes empezarían diligencias en contra del doctor y al parecer los reclamos fueron escuchados.

Fue el presidente de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, el doctor Enrique Ríos, quien se pronuncio respecto al caso de la muerte de la "Muñequita Milly". El médico indicó que ya se han comunicado con el "Doctor Fong" para que se ponga a disposición de la mencionada entidad y así poder obtener sus declaraciones respecto a lo ocurrido con la cantante folklórica.

"Si fuera así (transgresión al código de Ética), lo derivamos al Comité de Ética para que analicen el caso y lleguen a una decisión y, tal vez, a una recomendación para una sanción", sostuvo en diálogo con Canal N.

Asimismo, señaló que esta no es la primera vez que existe una denuncia contra el doctor Barriga Fong. Este caso marcaría un precedente y sería de mucha ayuda para poder esclarecer los hechos en torno al sensible fallecimiento de la cantante folklórica.

"Hubo una denuncia anterior en relación a otro caso donde citamos al doctor, eso forma parte del debido proceso. Se cita al denunciado para que presente su manifestación. El caso lo estamos viendo ahora y aún no se ha llegado a una conclusión. Tiene denuncia de parte del agraviado, pero no tiene denuncia de parte de la Fiscalía", agregó el doctor.

¿Desaparecido en Semana Santa?

La "Muñequita Milly" falleció a los 23 años, causando una gran conmoción en todo el Perú. Tras conocerse la noticia, figuras como Ethel Pozo, Magaly Medina, Peluchín, entre otros se pronunciaron en contra de la presunta negligencia del Doctor Fong y en conversación con Exitosa Noticas, Wilfredo Quispe Gaspar, esposo de la cantante, señaló que el mencionado médico tenía conocimiento de las dolencias de su cónyuge, sin embargo, no prestó la atención debida desde el pasado miércoles.

"(Ella empezó a sentirse mal) Desde el primer momento (...) ella ya sentía el dolor, se quejaba. No, el domingo, su mamá me dijo que vino un ratito y se fue (...) desde el miércoles prácticamente no la atendió", fueron las primeras palabras de Quispe Gaspar.

Tras esto, la reportera de Exitosa le consultó si es que el Doctor Fong sabía de las dolencias de la "Muñequita Milly", lo cual respondió afirmativamente. "Sí, fuerte, la misma enfermera se lo comunicaba, su madre presionaba: 'Le duele, cómo puede estar así, es un dolor insoportable'", declaró en un primer momento.

Luego de estas sensibles declaraciones, Wilfredo Quispe señaló que el Doctor Barriga Fong solo se ha hecho responsable de los gastos de la clínica donde estaba la "Muñequita Milly". "No han estado en todo momento, solo se han hecho responsables de la clínica donde falleció (la "Muñequita Milly")", sentenció Wilfredo Quispe.