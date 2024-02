César BK aclara sobre la polémica con Álvaro Rod en una entrevista con ChiquiWilo: "Fue un malentendido"

César BK es un cantante solista que se volvió popular con el tema 'Hoy Te Voy a Olvidar'. Esta canción fue compuesto por él y Álvaro Rod, además fue interpretado por los, convirtiéndose en todo un éxito a nivel internacional.

¿Qué pasó en los Luminy Awards?

En una entrevista con ChiquiWilo, César BK fue invitado para hablar de una polémica que se ha armado en TikTok. En los premios Luminy Awards, la canción 'Hoy Te Voy a Olvidar' ganó a Mejor Canción del Año. Lo polémico es que solo asistieron César BK y el productor Cubas, pero Álvaro Rod no estuvo invitado, además de las palabras de César al recibir el premio.

El cantante César contó que no estaba en sus planes asistir a los Luminy Awards porque tenía que estar en Arequipa para seguir promocionando el tema. Luego, decide asistir para grabar con los influencer más conocidos del Perú, pero al final no pudo grabar con ninguno.

Cuenta que asumió que Álvaro Rod estaba invitado al evento: "La cuestión es que yo después aviso que si voy a ir y asumí que ambos estábamos invitados. Tal vez mi error fue mi error no haberme comunicado... porque ambos estábamos nominados".

César BK cree que no dijo las palabras correctas

En TikTok, hubo personas malintencionadas que cortaron su agradecimiento para tergiversas las cosas. Esto causó gran polémica entre los fans de esta canción y con Álvaro Rod. Luego, César BK compartió un video en redes donde muestra todo el agradecimiento completo de los Premios Luminy Awards.

Continuando con la entrevista, César BK comenta que en primera agradeció a sus padres y luego a su compañero: "Agradecí a Álvaro que estuvo conmigo, que tal vez la palabra que utilicé no fue la correcta".

¡Se lleva bien con Álvaro Rod!

El peruano César BK agregó que desea avanzar en su carrera musical sin polémicas ni escándalos al igual que Álvaro Rod. En un momento de al entrevista, César le entrega su celular a ChiquiWilo para que mire la conversación que tuvo con el cantante de salsa y pueda observa que se llevan bien.

"Las cosas entre Álvaro y yo están bien, ahora se han dividido en dos bandos que realmente no beneficia a ninguno de los dos. Sobre todo porque los dos tenemos la misma insignia de sacar nuestra música y llevar alegrías a todos lados", agrega.

Luego, añade que siempre se pensó en solo hacer dos colaboraciones: "Siento que hemos tenido una química muy chévere para ejercer el tema, para cantar el tema, para interpretarlo. Álvaro es un cantante solista, yo soy un cantante solista, la idea era bueno hay que sacar para que la gente esté contenta y después, cada uno sigue su camino y deseándonos bien a cada uno".

Al final, César BK comenta que le escribió a Álvaro Rod por lo sucedido: "Si es que he cometido alguna falta, no lo he hecho adrede. No lo he hecho pensando en quiero lastimarte. Al contrario, soy consciente de todo el apoyo que he recibido por su parte, solo tengo palabras de agradecimiento para él".