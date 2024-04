Choca Mandros duda de la culpabilidad de Abencia Meza en la muerte de Alicia Delgado: "Hay cosas que no me cuadran"

En medio de la fecha en la que se cumplen 15 años de la muerte de Alicia Delgado, Choca Mandros compartió información inédita sobre la cobertura del caso, la cual resultó en el encarcelamiento de la cantante vernacular Abencia Meza. En ese sentido, el conductor de 'Estás en Todas' reveló que hay cosas que no le cuadran.

Además, reveló que ambas cantantes eran bastante solicitadas en su momento para realizar notas informativas. Por ello, recordó lo impactante que fue ese momento. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El impacto que causó la muerte de Alicia Delgado

En la reciente emisión de 'Estás en Todas' se habló sobre el crimen contra Alicia Delgado, pues se cumplen 15 años de su asesinato. En ese sentido, Choca Mandros recordó lo impactante que fue para todos enterarse de la terrible noticia. Además, detalló que para él hay cosas que no cuadran en este caso. No obstante, la justicia peruana determinó a Abencia Meza como culpable y hasta el día de hoy continúa cumpliendo condena.

"Fue muy impactante porque nosotros convivíamos con ellas, hacíamos notas muy seguidas, eran caseritas te América Espectáculos, por eso tenemos tantas imágenes de archivo", dijo el ahora conductor de Estás en Todas revelando que fue un duro momento para todos luego de que se revelara lo sucedido con la cantante.

¿Duda de la culpabilidad de Abencia Meza?

Durante ese momento, Natalie Vértiz cuestionó si Choca creía en la culpabilidad de Abencia Meza en el asesinato de Alicia Delgado. Choca Mandros afirmó que no está completamente convencido, a pesar de que la justicia la haya declarado culpable, lo que resultó en una sentencia de 30 años de prisión para Abencia Meza.

"La justicia la declaró culpable pero hay cabos sueltos que no me encajan. Si Alicia ya había salido a decir que cualquier cosa que le suceda es responsabilidad de Abencia, no hay mucha lógica. Aparte, tengo que confesar que cuando encuentran el cuerpo fui una de las primeras personas de medios que conversa con Abencia y Abencia estaba destrozada, también el hijo", reveló el conductor de 'Estás en Todas'.

"De verdad hay cosas que no me cuadran totalmente en la autoría de Abencia, finalmente la justicia decidió, ya la sentenció como culpable pero hay cabos, para mí, que todavía no terminan de cerrarse", sentenció Choca Mandros sobre la autoría de Abencia Meza en el crimen de la cantante vernacular Alicia Delgado.