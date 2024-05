Choca Mandros se pasó de copas en feria de vinos: Amigas tuvieron que ayudarlo a salir (VIDEO)

¡Lo que pasó en la feria de vinos, no se quedó en la feria de vinos! Jaime 'Choca' Mandros, el carismático conductor de "Estás en Todas", fue el centro de atención en un evento vinícola donde se pasó de tragos y necesitó un poco de ayuda para mantenerse en pie. Aquí te contamos todo sobre su alocada noche.

Choca Mandros se pasó de copas en feria de vinos

Jaime 'Choca' Mandros, el conocido conductor de "Estás en Todas", protagonizó un momento bochornoso en una feria de vinos llamada "La Fiesta del Vino". El presentador no midió sus tragos y terminó necesitando ayuda para poder salir del evento. ¡Qué roche!

Choca decidió disfrutar de los placeres de la vida probando "variadaaas" copas de vino, tanto locales como internacionales. "La verdad es el hecho de poder tomar vinos del Perú y el mundo", confesó Choca a los reporteros con una gran sonrisa. Sin embargo, su entusiasmo por los buenos vinos le jugó una mala pasada.

A medida que avanzaba la noche, el conductor empezó a sentir los efectos de su degustación. Cuando los reporteros se dieron cuenta de que Choca estaba más para bailar que para entrevistar, decidieron dar un paso atrás y dejar que el vino hiciera su magia.

El after de Choca

Pero la verdadera acción comenzó cuando estaba por irse. Choca, ya con el ánimo en alto, no podía caminar solo, así que dos amigas tuvieron que sostenerlo de ambos brazos para guiarlo. Sin embargo, no todo fue tropiezos; el conductor aún tenía energía para mostrar sus mejores pasos de baile.

"El espeso no puede con su genio, saca los pasos prohibidos, pero eso no es todo también quiso mover la colita", comentó la voz en off de la nota en "Amor y Fuego", mientras Choca hacía de las suyas en la pista improvisada. Y es que luego de ir a la feria de vinos fue a hacer su cola en la juerga de "Cochinola".

Además de su espíritu festivo en la feria, Choca también ha estado en el candelero recientemente por su ternura en televisión. Durante una entrevista en su programa con el elenco de "Vaguito", Choca no pudo resistirse a mostrar su cariño hacia el perro actor, dándole un tierno beso que robó corazones.

Jaime 'Choca' Mandros siempre sabe cómo ser el alma de la fiesta, ya sea bailando, bebiendo buen vino o mostrando su lado más dulce con los animales. Aunque esta vez se le fue la mano con la bebida, sus fans seguro que le perdonan, porque al final, ¿quién puede resistirse a un Choca feliz y bailarín?Esperamos que la próxima vez, eso sí, tenga un poco más de medida.