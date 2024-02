¿Christian Cueva admite varias infidelidades a Pamela López?: "Me equivoqué muchas veces"

Este 13 de febrero, Christian Cueva dejó a todos con la boca abierta al llamar a "Mande quien mande" (MQM) para sincerarse sobre su lío con Pamela Franco. Una sorpresa en vivo y directo. El futbolista admitió sin pelos en la lengua que cometió muchos errores y que su familia ha pagado las consecuencias.

¿Christian Cueva admite varias infidelidades?

En la llamada sorpresa al programa MQM, Christian Cueva dejó a todos boquiabiertos. Admitió que cometió muchos errores y que su familia pagó las consecuencias. Una confesión en vivo que nadie se esperaba.

Sin tapujos, Cueva soltó el mea culpa: "No me justifico, soy una persona que vivió muchos episodios en mi vida. La vida me cambió de un momento a otro y bueno, tuve que seguir mi camino, y en ese camino me equivoqué muchas veces". ¡Palabras fuertes y sinceras! Entonces, se equivocó varias veces.

Más adelante de la entrevista, la entrevistadora María Pía Copello le señaló: "Pero Christian hay más personas involucradas en esto. Además, hay más mujeres...". Christian responde cambiando su tono de voz de lamentándose a serio: "Vuelvo y te repito, quien tenga que hablar que hable. Esto yo no lo voy a hablar más, yo te dije".

Pía responde: "Lo que pasa es que yo te insisto por tus hijos...". Christian Cueva sonando molesto dice: "Vuelvo y te repito, no pertenezco a ese mundo (del espectáculo) quien hable, quien tenga que decir algo, pues que le diga. Porque ya me han comentado algo. Pero eso sí, yo ya no lo veo públicamente".

Pero la cosa no quedó ahí. En una confesión en vivo, Cueva pidió perdón a Dios y a su esposa Pamela López. "Me duele mucho esta situación porque se trata de mi familia, se trata de una persona que amo, a mi esposa aún la amo", confesó el futbolista.

Christian Cueva reafirma su posición de llamar "vínculo" a lo que tuvo como Pamela Franco

Por otro lado, Christian Cueva también soltó más detalles sobre su relación o cómo el le llama "vinculación errónea" con Pamela Franco y cómo se sintió atrapado en el pasado.

Cuando María Pía Copello le pregunto sobre la obsesión que aparentemente tuvo Christian Cueva con Pamela Franco, el futbolista respondió. "Voy a contestarte algo, yo cuando es vínculo, porque para mí no es una relación, cuando ese vínculo...". Pía Copello le increpa: "Christian es un relación".

Entonces, Cueva alza la voz y contesta "...Que es un error, que es un error, que solamente sé yo, es un error, ese vínculo que tuve, es un error, en la cual yo me arrepiento mucho por todo lo que estuve pasando".

En resumen, Christian Cueva admite haber tenido varios excesos, que no le importa si alguien sale a hablar de él y que considera lo que tuvo con Franco como un vínculo y no una relación. Estaremos pendientes de cualquier actualización al respecto. ¡Hasta la próxima!