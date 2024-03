Christian Cueva priorizará a Pamela López por encima de su carrera: "Para mí es lo más importante"

¡Atención! Les traemos el último capítulo de la novela de Christian Cueva y Pamela López. Parece que 'Aladino' está dispuesto a darlo todo por recuperar el amor de su esposa. ¿Qué pasó y por qué se habla de sacrificios fuertes? Aquí te lo contamos todo.

Christian Cueva pone a Pamela López por encima de su carrera

Christian Cueva no escatima esfuerzos para reconquistar a su esposa Pamela López, y la cosa se pone seria. ¿Qué pasó ahora? El jugador reveló todo en la 'Liga 1 Play'.

Christian Cueva, el futbolista que anda por Europa recuperándose de una lesión, se sinceró en el canal de YouTube 'Liga 1 Play', en el programa FUTMAX League. El 'Aladino' se puso sentimental hablando sobre sus errores y la pelea por el corazón de Pamela López.

Familia en primer plano. En sus propias palabras, Cueva expresó: "Iré manejando mis fechas, mis tiempos y poder, por ese lado, ver a la familia, a mis hijos y mi esposa. Obviamente son cosas que uno no deja de lado, para mí es lo más importante". Parece que 'Aladino' está dispuesto a dejar las canchas si eso significa recuperar a su familia.

Christian no solo habló de amor, sino también de compromisos. "Toda la responsabilidad y las situaciones que han pasado son únicamente mías y voy a encomendarme mucho a Dios porque es donde siempre estuve".

La exabogada de Pamela López revela detalles: ¿Manipulación o estrategia?

¡Aún hay más! La abogada Claudia Zumaeta soltó información picante. Tras una charla con Christian Cueva, dejó caer: "Nos reunimos (Christian Cueva y yo) para hacer la propuesta, escuchar las propuestas de la otra parte y escuché todo lo que me dijo atentamente. Para ser sincera y bastante pragmática, el tufillo que me dejo es 'se le va a pasar, no te mates'".

Parece que el jugador confía en que las cosas se arreglarán por sí solas. ¡Y eso no es todo! La abogada expresó su preocupación por posibles manipulaciones. "(Me dijo) Que no hiciera nada porque esto ya había pasado varias veces y se le iba a pasar en algún momento y enhorabuena porque siempre terminan regresando. Me dejó un sinsabor porque denota que tiene una manipulación sobre la otra persona", agregó.

En resumen, Christian Cueva está haciendo malabares por el perdón de Pamela López. Pone a su familia en el primer lugar y está dispuesto a sacrificios fuertes. Pero, aún no es seguro que 'Aladino' se retire de las canchas. La trama sigue, y nosotros estaremos al tanto de todas las novedades.