Christian Cueva reconoce sus errores y suplica el perdón de Pamela López: "Sé que me perdonarás"

Christian Cueva emitió nuevamente un comunicado extenso en el que pide disculpas a su todavía esposa Pamela López, tras la revelación de una serie de infidelidades. El jugador de fútbol admitió haber engañado a su pareja con Pamela Franco y Chris Soifer. Ante ello, el futbolista busca el perdón de su pareja tras sus diferentes errores en su matrimonio. Él utilizó sus redes sociales para hacer público esta petición de perdón. ¿Será perdonado? Conoce más detalles en la siguiente nota.

Christian Cueva busca el perdón de Pamela López

El jugador de fútbol destacó que Pamela López siempre buscó su bienestar y ahora lamenta haber sido egoísta. "Después de tanto tiempo paso por acá más calmado primero para pedirle a Dios perdón, para pedirle perdón a mi familia a la mujer que me dio toda su vida pensando en lo mejor para mi y fui egoísta al no escucharla fuiste tú la que me decía mis verdades", sostuvo.

Christian Cueva busca el perdón de su esposa

En otra instancia, el jugador de fútbol destaca que está seguro de que Pamela López le otorgará una oportunidad debido a su constante dedicación hacia sus hijos y su familia. "Sé que algún día me perdonarás porque tu corazón siempre fue protegido por el señor siempre cuidaste de nuestro hogar de nuestros hijos y yo destruí cada semilla que sembrabas siempre fuiste más valiente que yo. Hoy la vida me golpea, pero merecido lo tengo, toda los días de mi vida te voy a pedir perdón", sostuvo.

¿Se reencontraron en Barcelona?

Durante una reciente edición de "Amor y Fuego", Rodrigo González mencionó que Pamela López estaría en Barcelona, ciudad donde también se encuentra Christian Cueva. Se recuerda que la todavía esposa del futbolista viajó recientemente a Europa y compartió fotos en sus redes sociales. Sin embargo, ahora se sugiere que podría haber llegado al mismo lugar donde está el jugador. ¿Podría haber una reconciliación en camino?

"La Pamela López ha estado dándose unas vueltas por Barcelona, ¿habrá estado realizando compras? (...) Del fránces al catalán, será una hora en avión, te puedes ir en tren para que no te vea nadie. Llegó a Barcelona, ¿eso no lo publicas no? Eso no lo publicas", sostuvo el popular 'Peluchín'. Después de su viaje a Europa, Pamela López desmintió haberse ido a encontrarse con Christian Cueva y compartió una foto junto a una amiga. "No especulen, por favor. Este viaje es para mí únicamente y voy a disfrutarlo con una de las personas que yo quiero, mi parcerita linda (...) Nos amanecimos con la lora y lo que nos falta", escribió. Sin embargo, en la actualidad, tanto el futbolista como Pamela López se encuentran en la misma ciudad. Cueva viajó a principios de febrero para recibir tratamiento en su rodilla.