Christian Cueva revela por qué 'cheleó' con el papá de Pamela Franco en Chimbote. ¿Qué dijo?

La tarde del 13 de febrero nos dejó con la boca abierta gracias a las sorprendentes confesiones de Christian Cueva en el programa "Mande Quién Mande". El futbolista nacional no solo habló de su infidelidad, sino que también reveló el misterio detrás de su visita a la casa de Pamela Franco en Chimbote.

Christian Cueva revela por qué 'cheleó' con el papá de Pamela Franco

En un comunicado lleno de sinceridad, y previamente a su enlace con MQM, Christian Cueva soltó un 'mea culpa' emocional. "Lamento profundamente el dolor que estos hechos del pasado hoy les causan, y mi única intención es intentar aliviarlo y mitigarlo", confesó el deportista, reconociendo abiertamente sus errores y pidiendo perdón a su esposa, Pamela López.

En un giro inesperado, Cueva aclaró su encuentro con la familia de Pamela Franco en Chimbote. "Yo aparte del fútbol me dedico a otras cosas, no voy a mencionar qué porque no es algo que tenga que decirlo. Y tuve que estar por Chimbote, en realidad", dijo aclarando primero la razón por la que estuvo en Chimbote.

El tema del encuentro con el padre de Pamela Franco también fue abordado por Cueva. "Conozco a la familia de ella hace mucho, ellos conocen a mi familia. Les pido disculpas, también porque no tienen absolutamente nada que ver", expresó el futbolista, desmintiendo especulaciones y atribuyendo el encuentro a malentendidos.

"La relación que ellos han tenido desde hace mucho tiempo, desde infancia, pues es algo que les compete a ellos. Y es algo que recuerdan como algo lindo", afirmó dejando claro que su familia de Chimbote y la de Pamela Franco se conocían desde hace años.

"Ese error de yo poder ir ahí fue únicamente porque conocí a la hermana de la persona que ya está de más mencionar. Y bueno, dentro de todo creo que ese fue el error", aclaró el futbolista, asumiendo su responsabilidad en todas las partes del conflicto.

El "error" llamado Pamela Franco, según Cueva

Sobre su relación con Pamela Franco, Cueva no titubeó en admitir su arrepentimiento. "Ese error de ir allí fue únicamente porque quizás yo conocí a la hermana de la persona que está de más mencionarla. Ese vínculo fue un error que solamente lo sé yo, me arrepiento mucho por todo lo que estuve pasando", confesó el seleccionado nacional, descargando sus sentimientos ante la audiencia.

Con la tormenta de emociones en pleno apogeo, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿Qué depara el futuro para Christian Cueva, Pamela López y Pamela Franco? Las declaraciones en "Mande Quién Mande" han abierto una caja de Pandora. Estaremos atentos a más detalles de este drama de la farándula peruana.