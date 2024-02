Christian Domínguez ofrece disculpas por polémico TikTok: "No quise ser un fresco"

El escenario de la farándula peruana se agita con Christian Domínguez, quien protagoniza un nuevo episodio de escándalo y arrepentimiento. Todo comenzó con un polémico video en TikTok que, aunque ya eliminó, causó revuelo y lo dejó "apenado".

Christian Domínguez se disculpa por TikTok

En este video, Christian Domínguez se mostró burlón, declarándose como un "jugadorazo... de fútbol" y destacando su soltería. ¿El problema? Hace poco, el cumbiambero pedía perdón a lágrima viva en televisión por sus constantes infidelidades a Pamela Franco, su expareja. El video, con humor cuestionable, no cayó bien entre sus seguidores.

"Soy Christian Domínguez y soy un jugadorazo... de fútbol", así decía el polémico video que luego decidió retirar de sus redes. A pesar de su breve estadía, generó una gran reacción y comentarios divididos. Ante esto, Christian se justificó explicando que intentó hacer algo divertido, pero se arrepintió porque no quería ser malinterpretado.

Christian Dominguez en Tiktok: "Yo soy Christian Dominguez y soy un jugadorazo... de fútbol". De verdad ya LO VIMOS TODO en Chollywood! 🤦🏻👇🏼 pic.twitter.com/MphnNNbfio — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) February 17, 2024

En su defensa, Christian mencionó: "Yo intenté hacer algo lúdico, pero no soy esa persona y por eso lo saqué porque no me gustaba, en ningún momento quise ser un fresco, al contrario, estoy apenado". Además, compartió que consultó con su psicóloga antes de retirar el video, expresando su malestar.

La equivocación en las redes sociales se suma a la ya agitada vida sentimental de Domínguez, quien aún se encuentra en el ojo público por sus idas y venidas con Pamela Franco. ¿Será que, esta vez, el 'jugadorazo' se pasó de listo?

Domínguez habla sobre arequipeña y foto agarrados de la mano

Pero el drama no termina ahí. Magaly Medina reveló una fotografía comprometedora de Christian 'de la mano' con una misteriosa rubia después de un concierto. Christian, furioso, negó conocer a la mujer y alegó que la imagen fue tergiversada.

"Estoy furioso por eso, lo que quiero es que me dejen en paz, tranquilo, estoy concentrado en trabajar y en mis hijos. No es posible que mientan de esa manera porque han vendido esa foto como que estoy agarrándole la mano y es falso", expresó Christian, desmintiendo cualquier tipo de vínculo con la mujer de la polémica.

Christian Domínguez no solo lidió con la tormenta mediática por sus infidelidades sino que ahora, también, enfrenta el descontento de sus fans por su desafortunado video en redes. ¿Se arrepentirá sinceramente o este episodio es solo otra estrategia más para mantenerse en el foco de atención? Solo el tiempo nos lo dirá. Estaremos atentos a los próximos capítulos de este drama farandulero.