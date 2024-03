Christian Domínguez revela que Pamela Franco pauteaba sus respuestas: "Me pidió que no hablara"

Christian Domínguez causó sorpresa al mencionar que Pamela Franco le solicitó que no hable más sobre la controversia con Pamela López, después de que se revelara que el cantante fue quien informó a la esposa de Christian Cueva. En una reciente entrevista de Domínguez con Mónica Cabrejos, el polémico cantante reveló que Pamela Franco le solicitó que no hablara más sobre el tema. Además, también detalló que era ella quien pauteaba las respuestas que daría en las entrevistas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Christian Domínguez 'echa' a Pamela Franco

En una reciente entrevista con Mónica Cabrejos, Christian Domínguez reveló que Pamela Franco era quien pauteaba sus respuestas. Además, le solicitó que no hablara más sobre la polémica con Pamela López, la aún esposa de Christian Cueva. Recordemos que se reveló que el cumbiambero era el informante de Pamela López, pues ella misma lo confirmó en una entrevista con Magaly Medina. Ante ello, una ola de críticas volvió a caer sobre el cumbiambero.

"Hay muchas cosas que estuve a punto decir, pero me pidieron que no lo hiciera y yo voy a respetar esa decisión, de no hacerlo, de no aclarar, no responder nada (¿La mamá de tu hija?) No, no solamente ella", reveló. Según el cumbiambero, muchas de sus respuestas, que él ha salido a decir en TV, fueron pauteadas por Pamela Franco. "Me dio para que yo diga", sostuvo. Estas declaraciones nuevas de Domínguez volvieron a generar polémica en redes sociales.

¿Reconciliación a la vista?

En la mañana de ayer, ambos compartieron en sus cuentas de Instagram el emotivo momento en el que acompañaron a su hija Maríacataleya en su primer día de clases. A pesar de haber enfrentado críticas, ambos continúan cumpliendo con su responsabilidad como padres y no vacilan en compartir este momento en sus redes sociales.

Aunque estuvieron en el mismo lugar, Pamela y Christian decidieron no mostrarse juntos en el sitio donde su hija menor va a la escuela. En su lugar, cada uno compartió los momentos más especiales de la niña en el colegio. "Hoy empezó mi día así. Una nueva etapa para mi niña que significa mucho, que Dios te guie y cuide. Te amo", expresó Pamela en su cuenta de Instagram. En las fotos, se observa a la niña junto a su maestra y otros niños en su aula. Mientras tanto, Christian capturó a su hija desde cierta distancia, asegurándose de obtener un precioso recuerdo: "Y empezaste mi amor(..) y ahora son 16 años de estudio. Dios", indicó Christian Domínguez.