"Christian no quiere", Luigui Carbajal asegura que Christian Domínguez no desea volver a Skándalo

En una entrevista para un diario local Luigui Carvajal y Ricky Trevitazo revelaron qué habían conversado con Christian Domínguez para el reencuentro de la joven sensación, sin embargo, las respuestas no fueron positivas.

Ambos integrantes de la agrupación Skándalo revelaron que Domínguez no tiene intenciones ni deseos de formar parte nuevamente de esta agrupación que lo llevó a ganarse el cariño del público hace ya muchos años atrás.

Le bajaron el dedo

Christian Domínguez viene siendo tema de conversación estas últimas semanas debido al escándalo al que fue involucrado y terminó siendo verdad al hacerse público las infidelidades hacia su pareja Pamela Franco.

Es por ello que en una entrevista para un diario local los integrantes del recordado grupo Skándalo Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo confesaron que Christian Domínguez había sido parte de la propuesta para las presentaciones de la agrupación, sin embargo, el cantante se negó en diversas oportunidades a formar parte de este reencuentro.

Como se sabe Domínguez ha sido parte fundamental de esta agrupación que se formó en el año 1999 por lo que los fanáticos deseaban ver a toda la joven sensación completa, sin embargo, esto no fue posible debido a la negativa del cumbiambero.

"Yo creo que eso va a ser difícil no creo que pase porque Christian no quiere en realidad formar parte o reencontrarse con los chicos de la joven sensación porque ya han habido propuestas anteriores", dijo inicialmente Luigui.

Asimismo, el ex de Dorita Orbegoso reveló que las propuestas han sido jugosas económicamente pese a ello Domínguez no aceptó ninguna de las opciones.

A su vez Ricky aprovechó para brindar su opinión respecto a la negativa de Christian de formar parte de esta agrupación destacando que es un motivo más personal.

"A mí me da la impresión que a él no le gusta que lo recuerden como el de la joven sensación", agregó Trevitazo.

Recordemos que a pesar de que Christian no es parte de la agrupación Luigui, Ricky y Luis siguen ofreciendo presentaciones en diversas partes de Lima ofreciendo su show característico provocando los gritos de sus fanáticos.

Christian en terapia

El cantante de cumbia se volvió a pronunciar luego de la ola de críticas que ha recibido por haberle sido infiel a Pamela Franco en numerosas ocasiones. Ante ello, respondió a todas las acusaciones que ha recibido, pues ahora se muestra mucho más tranquilo luego de estar en el ojo de la tormenta.

De igual forma, reveló detalles de la terapia que se encuentra llevando para para resolver los problemas internos que le impiden tener una relación estable.

"Todos tienen derecho a hablar, a lapidarme, como que me acostumbré a eso. Tengo claro que soy un producto y como tal para la gente, la prensa y no puedo equivocarme, mi defensa jamás va a ser que todos cometemos errores, somos humanos", dijo en entrevista para un medio local.

"Mi tratamiento va a en serio, estoy firme con mis terapias. Ahora solo me queda trabajar para sacar adelante a los míos, ya pedí perdón a las personas que corresponden y sé que no tengo que cometer los mismos errores, para no dañar a nadie más", sostuvo el cantante de cumbia.