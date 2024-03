¿Cielo Torres dejará la salsa por el género musical regional mexicano? Esto respondió la cantante

La peruana Cielo Torres es una querida cantante de la cumbia peruana que viene creando varios éxitos. Hace unos días, estrenó su nuevo tema "Canciones Despechadas" y sería en el género musical regional mexicano. Algunos usuarios señalaron que la cantante habría dejado el género de la salsa y esto respondió la artista.

¿Dejará la salsa por el regional mexicano?

Cielo Torres es una querida cantante del género de la salsa, pero también ha interpretado otros géneros musicales a lo largo de su carrera. La joven artista ha contado con grandes éxitos musicales como "Más Fuerte", "Nunca es Suficiente", "Te Vas Arrepentir", "Te Dejo Libre", "Vagabunda, Borracha y Loca", entre muchos más.

Hace unos días, la joven peruana estrenó su primer tema de su primer disco como solista. Este tema lleva por nombre "Canciones Despechadas" y es del género musical regional mexicano y al público le ha encantado. La cantante sería la primera peruana en traer este género musical al país y convertirse en un éxito.

Algunos usuarios formaron algunas dudas sobre qué género continuaría la cantante Cielo Torres: "La salsa estaba bien, no debiste dejarlo. Después si no funciona esto, harás cumbia". De inmediato, la peruana respondió al usuarios con un video diciendo: "¿Y quién le dijo que dejé la salsa? No me tiren puya".

¡Más sobre 'Canciones Despechadas'!

Cielo Torres estrenó el videoclip de su tema "Canciones Despechadas" en su canal de YouTube hace unos días. Al público le ha encantado este tema y por las redes sociales se ha convertido en trend por muchas mujeres, además el videoclip ya superó las 100 mil reproducciones.

La joven artista comenta que ella encaja con la nueva producción musical por la letra que contiene. Se siente con más fuerza y libre de cantar este tema: "Me han engañado tantas veces que tengo toda la fuerza el día de hoy para cantar".

Luego, la peruana agregó: "Sobre todo esto es un mensaje para las mujeres que si queremos pasarla bien, ya nos cansamos de sufrir por alguien. Es momento de divertirnos, de amanecer en la cama que queramos".

¡Se va a Colombia!

Esta primera producción musical de su álbum fue realizado en Colombia y ahora, viajará nuevamente hasta fines de marzo para continuar con las demás producciones. "Viene música nuevo, es más viene un disco completo. Este es el inicio", agregó la cantante. Solo queda esperar las nuevas canciones inéditas del su primer álbum de Cielo Torres que trabaja junto al productor Master Chris.