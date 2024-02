Cielo Torres se encuentra en Colombia grabando nuevos proyectos musicales: "Vamos con todo"

La cantante Cielo Torres es un reconocida artista del género de la salsa. Cuenta con grandes éxitos musicales que suenan en todo el Perú y ahora, se encuentra en Colombia para nuevas canciones.

¡Se encuentra en Colombia!

Cielo Torres es conocida por exitosos temas de salsa como "Más Fuerte", "Nunca es Suficiente", "Mix Rocío Durcal", "Te Dejo Libre", "Salud Hermana", "Vagabunda, borracha y loca", entre muchas otras más.

Por medio de sus redes sociales, anunció que el 30 de enero se embarcó a un viaje al exterior del país donde continuaría con muchas sorpresas musicales. Lamentablemente, Cielo Torres recibió una triste noticia y era que uno de sus gatos llamado Jack, tenían que descansarlo para que no sufriera por una enfermedad.

La artista tacneña no podía regresar al Perú porque se encontraba en Colombia para grabar varias producciones musicales. Felizmente, recibió el cariño y consuelo de todos sus seguidores que conocieron a su gato Jack por sus historias.

"Gracias por todo el amor que me mandan, están calentando mi corazoncito. Me tocó estar lejos, mañana me toca grabar los videos más importantes en mi carrera, debo seguir... que la música sea mi consuelo. 31 de enero de 2024, Bogotá, Colombia", escribió.

Luego, Cielo Torres compartió otra fotografía donde comunicaba que tenía que continuar con sus nuevas producciones musicales: "Después de una lloradita, vamos con todo a lo que venimos".

las historias de cielo torres

¡Cielo Torres viene con todo!

Hace varias semanas, Cielo Torres compartió algunas fotografías donde aparece junto al productor musical Master Chris 'El Científico'. La cantante comentó que viene varias canciones de la mano del reconocido productor para este 2024 y serían inéditas.

"La música esta para disfrutar y yo lo estoy haciendo desde el día uno, estar en todo el proceso de creación es algo que abrazo con el alma, gracias Master es increíble crear, aprender a su lado", escribió la peruana.

Además de ello, Cielo Torres compartió un video promocional hace un par de días en sus redes sociales. "Estamos trabajando en lo nuevo... pronto cantaremos a todo pulmón estas canciones", comentó junto a un video donde aparece Cielo con un traje espectacular.

No queda duda que, este año será de grandes producciones musicales de Cielo Torres. La cantante estaría preparando su primer álbum con canciones inéditas y ahora, se encontraría en Colombia grabando los videoclips de estas canciones. Muy pronto, la misma artista estaría anunciando sus proyectos.