Cielo Torres sorprende al anunciar que no desea convertirse en madre: "No está en mis planes"

La cantante Cielo Torres es una reconocida artista peruana que viene promocionando su más reciente tema de género regional mexicano "Canciones Despechadas". En una entrevista, la intérprete sorprendió a sus fans al anunciar que no deseaba convertirse en madre.

No desea convertir en madre

Cielo Torres es una querida cantante del género de la salsa, pero también ha interpretado otros géneros musicales. La joven artista ha contado con grandes éxitos musicales como "Más Fuerte", "Nunca es Suficiente", "Te Vas Arrepentir", "Te Dejo Libre", "Vagabunda, Borracha y Loca", entre muchos más.

Ahora, la cantante se encuentra promocionando su más nuevo tema inédito "Canciones Despechadas". En marco a la letra de este tema, se le consultó sobre cómo vivió sus relaciones pasadas y si pasó por engaños o traiciones.

"De mis cinco enamorados, solo uno no lo hizo (ser infiel). Hace unos años, era de carácter más débil y permitía muchas cosas. Permitía muchas cosas con tal de que no me llamen tóxica, él no llegaba a casa y no reclamaba. Todo tiene un tiempo de duración, un ciclo de vida y no creo en las relaciones eternas", comentó Cielo Torres.

Luego, la artista peruana comentó que actualmente se siente cómoda sola y no necesita una pareja. Cuando se le preguntó si desea convertirse en madre dijo: "No está en mis planes, al menos no tan pronto. pero he congelado mis óvulos hace mucho".

¡Más sobre 'Canciones Despechadas'!

Cielo Torres estrenó el videoclip de su tema "Canciones Despechadas" en su canal de YouTube hace unos días. Al público le ha encantado este tema y por las redes sociales se ha convertido en trend por muchas mujeres, además el videoclip se encuentra a poco de superar las 100 mil reproducciones.

La joven artista comenta que ella encaja con la nueva producción musical por la letra que contiene y ahora, se siente con más fuerza y libre de cantar este tema: "Me han engañado tantas veces que tengo toda la fuerza el día de hoy para cantar".

Luego, la peruana agregó: "Sobre todo esto es un mensaje para las mujeres que si queremos pasarla bien, ya nos cansamos de sufrir por alguien. Es momento de divertirnos, de amanecer en la cama que queramos".

¡Se va a Colombia!

Esta primera producción musical de su álbum fue realizado en Colombia y ahora, viajará nuevamente hasta fines de marzo para continuar con las demás producciones. "Viene música nuevo, es más viene un disco completo. Este es el inicio", agregó la cantante. Solo queda esperar las nuevas canciones inéditas del su primer álbum de Cielo Torres.