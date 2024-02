"Cínica y desvergonzada": Magaly Medina fulminó a Yolanda Medina por apañar amorío entre Pamela Franco y Cueva

La conductora de televisión no dudó en criticar duramente a la cumbiambera Yolanda Medina, quien aceptó que conocía el amorío entre Christian Cueva y Pamela Franco luego de haberlo negado descaradamente. En ese sentido, Magaly Medina enfatizó que la líder de Alma Bella no debió callarse cuando se le consultó sobre el tema, pues la hizo quedar mal como persona al negarlo frente a las cámaras. Incluso, muchos internautas en redes sociales la han tildado de 'apañadora'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina 'da con palo' a Yolanda Medina

La polémica conductora de televisión Magaly Medina arremetió duramente contra Yolanda Medina, luego de que ella cambiara su versión sobre si conocía el amorío entre Pamela Franco y Christian Cueva. La popular 'urraca' enfatizó que a líder de Alma Bella debió hablar y sacar a luz esto, en lugar que callar y apoyar incondicionalmente a la cantante. Incluso, recordemos que insultó a Pamela López, esposa del futbolista y no tuvo ninguna crítica contra su amiga, quien era la tercera persona en discordia.

"¿Por qué que no lo hablaste? 'Ay yo ya sabia lo de Pamela', entonces por que eres tan cínica y desvergonzada y sales a dar la cara y poner el pecho, como si fuera una santa paloma", sostuvo. No obstante, Magaly Medina remarcó que el principal culpable es Christian Cueva porque engañó "sistemáticamente" a su esposa Pamela López. "No es la primera vez, no es la única vez y tiene una fama que ya sabemos, y tiene fama de borracho también", agregó.

Yolanda Medina respaldó en todo momento a Pamela Franco

En América Hoy, Yolanda Medina no se avergüenza de defender a Pamela Franco, pese a que finalmente confesó que sí estuvo con Christian Cueva en una relación extratrimonial. La líder de Alma Bella no cree que quedó como payasa, No obstante, recibió las críticas de los conductores del programa magazine al negar descaradamente que conocía el amorío entre la cumbiambera y el pelotero.

"Payasa no soy, para poner el calificativo de payasa a una persona porque es una tonta o una graciosa. Yo vengo a decir mi verdad y yo defendí a mi amiga", sostuvo la líder de Alma Bella, quien no se amilanó en ningún momento y encaró a los conductores de "América Hoy" luego de que se mostraran desconcertados por el drástico cambio de su versión. Esto ocasionó que muchos internautas llenen de críticas a Yolanda Medina. Incluso, la propia Magaly Medina lanzó fuertes comentarios por este actuar deshonesto.