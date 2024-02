"Cínica, nunca te vi en mi entorno", Pamela López dispara contra mejor amiga de Pamela Franco

Pamela López, expareja de Christian Cueva salió a través de sus redes a desmentir a Vnaessa Pumarica luego de afirmar que es amiga de Cueva, pues como se sabe desde hace algunos días se viene rumoreando que Pamela Franco mantenía una relación clandestina con el jugador.

Al parecer la guerra recién inicia entre Pamela Franco, Pamela López y Vanessa Pumarica a causa de Christian Cueva quien hasta el momento no se ha referido al tema.

Les declara la guerra

Pamela López salió con todo a rechazar la versión de Vanessa Pumarica al parecer para defender y limpiar a su mejor amiga Pamela Franco de las especulaciones en su contra.

Es por ello que la todavía esposa de Christian Cueva mandó un contundente mensaje en sus redes en respuesta a las declaraciones de Pumarica quien afirmó que es amiga del jugador y por eso ella realizó una llamada grupal junto a Pamela Franco y el pelotero.

"Las amigas no se niegan tuve más de 12 años de relación y nunca te vi en mi casa ni en mi entorno mucho menos sabía de tu existencia", empezó diciendo.

Declaraciones de Pamela López en sus redes

Además, recalcó que Cueva jamás le había comentado que tenía algún tipo de amistad con Vanessa tal y como ella lo había asegurado.

"Incluso me dijo que no te conocía, por qué razón no te tendría agendada. Cínica", agregó furiosa López.

Y es que según Pamela, su expareja y Pamela Franco mantenían una relación en secreto, pues hace algunos días Magaly Medina reveló en su programa que ambos habían viajado en las mismas fechas a Brasil coincidentemente.

Hasta el momento, López no ha publicado todas las pruebas que tendría en contra de Franco y en donde se confirmaría la relación clandestina que presuntamente llevaba con el popular 'Aladino'.

Actualmente, Pamela Franco se encuentra distanciada de las redes y de brindar algún tipo de declaración a raíz de la infidelidad de Christian Domínguez.

¿Qué dijo Vanessa Pumarica?

El día de hoy el programa de 'América Hoy' sacó al aire las declaraciones de Vanessa Pumarica, mejor amiga de Pamela Franco donde confirma que es amiga de Christian Cueva, negando que Pamela Franco haya sido quien lo buscó o que realizó la llamada grupal tal y como lo demostró Pamela López en sus redes.

"Si ustedes ven, hay una llamada ahí, la llamada la he hecho yo. Dice llamada entrante, quien llama tendría que decir llamada saliente ¿no? La llamada la he hecho yo. Yo tengo la captura de pantalla también, que la llamada la he hecho yo", dijo Pumarica asumiendo que es ella quien conoce al pelotero.

Es así como Vanessa al parecer pretende 'limpiar' a Cueva y a Pamela recalcando que es ella quien realiza la llamada porque es amistad de Cueva.

"Ninguna de las dos personas involucradas ha hecho ningún tipo de llamada. Hay una llamada entrante, la llamada no la hace ni él ni ella, la llamada la hago yo porque yo conozco a Christian Cueva, es mi amigo, yo lo conozco", dijo.

Además, prometió que muy pronto saldrá a contar la verdad. "Yo voy a hablar, voy a salir a hablar y voy a contar la verdad, lo que realmente es", comentó Vanessa Pumarica.