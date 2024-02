"Cínico, cara dura", Magaly 'chanca' a Christian Domínguez por pedir respeto al público

Magaly Medina le respondió con todo a Christian Domínguez en su último programa y es que el cantante brindó unas recientes declaraciones en las que asegura que todos los medios de comunicación lo ven como un producto sin tener en consideración que también tiene una familia.

La conductora no dudó en increparle al artista por pensar en su familia recién ahora cuando ya cometió los errores de los que todo el mundo está acostumbrado a ver de parte de Christian Domínguez.

Le dijo que verdades

En el último programa de 'Magaly TV la firme la conductora no fue ajena a las recientes declaraciones que brindó para un medio local Christian Domínguez en donde al parecer se encontraría afectado por todas las cosas que se vienen diciendo en todo el programa sobre él y sobre las burlas de las que es protagonista a raíz de las infidelidades que protagonizó.

Es por ello que Magaly no se quedó callada y le increpó al artista por recién tomar conciencia de las consecuencias que han causado sus actos, sin embargo, considera que no está en la mejor posición para pedir respeto a los medios o al público.

"Ahora se victimiza que a nadie le importa que yo tenga familia si a ti no te importó qué le va a importar al resto", empezó diciendo la "Urraca".

"No has respetado a ninguna mujer con la que has convivido, no has respetado a ninguna mujer con la que has tenido hijos, qué puedes esperar del resto... que te perdone la vida, que te adoren, que te pongan alfombra, que te tiren pétalos de rosa", dijo ofuscada la conductora pues es el menos indicado para quejarse luego del daño emocional que causó en su familia.

Y es que el cumbiambero brindó una corte entrevista para un medio local donde revela que no la está pasando nada bien.

"Soy un producto hace años yo no me puedo equivocar, no puedo fallar yo no puedo cometer errores (...) Las personas me van a atacar y atacar si es que yo me equivoco, Atacar hasta más no poder hasta que ya no tengan que decir", dijo Domínguez.

Además, recalcó que el público no tiene consideración por las personas que también afectan por burlarse de él a diario.

"Así de frío me ven acá. No importa si este producto tiene familia, tiene hijos, tiene padres, acá no importa nada, nadie va a pensar ni en mi familia, ni a mis hijos, ni a mí", agregó.

Este fue motivo suficiente para que la conductora le diera con palo al artista por considerarlo cínico y caradura de quejarse a pesar del daño que ocasionó en sus hijos y en su ex pareja Pamela Franco.

Una más se suma

Beto Ortiz compartió las confesiones de la 'Chica Realidad', quien reveló que Christian Domínguez la había besado, pero la cosa no quedó ahí. En una revelación que dejó a todos boquiabiertos, Shirley contó.

"Yo me quedé en la sala con Christian, me saqué la parte de arriba y me eché boca abajo, y en eso siento a alguien que se sube encima mío y me empieza a acariciar, me comenzó a paletear". Un 'encuentro hot' que nadie esperaba.

El comunicador también recordó una "encerrona" con futbolistas peruanos, Yoshimar Yotún, Luis Advíncula y Christian Cueva. La 'Chica Realidad' explicó: "Estaba Advíncula, Yotún y Cueva. Cueva me afanó, me acompañó al baño, y de pronto se iban desapareciendo uno y el otro. Era un arroz con pollo esa reunión".