¿Cínico? Pamela Franco revela que Christian Domínguez le dijo que le fue infiel solo una vez

La farándula peruana sigue conmocionada con los reveladores testimonios de Pamela Franco sobre las infidelidades de Christian Domínguez. La cantante visitó el set de "Mande Quien Mande" para contar en detalle cómo descubrió la traición de su expareja y líder de una orquesta de cumbia.

Pamela Franco cuenta que Christian Domínguez mintió

En un capítulo lleno de emociones en "Mande Quien Mande", Pamela Franco abrió su corazón y compartió los impactantes detalles de la infidelidad de Christian Domínguez. La farándula peruana sigue revuelta con esta historia de engaño y desengaño.

El día del ampay, Pamela y Christian estaban juntos, ajenos a lo que se venía. Pamela confesó que tenía curiosidad por ver y que ambos regresaban a su casa después de hacer compras. Pamela, al ver las imágenes comprometedoras, quedó atónita y decidió confrontar a Christian.

La reacción inicial del Domínguez fue negarlo todo. Con voz entrecortada, Pamela Franco contó: "Cuando yo veo que comienzan a salir las imágenes, yo no tenía reacción, solo atinaba a decir, 'Christian, eres tú', y él me respondió 'no'".

Pero el drama no paró ahí. Pamela le preguntó a Christian si era la única amante en su relación, y la respuesta fue más que sorprendente: "Él me dice que era la única persona. (Y luego declara que no es la única persona) Después de eso ya... él me dijo que se había equivocado varias veces". La revelación de múltiples engaños dejó a todos boquiabiertos.

La emotiva reacción de Pamela Franco

La situación llevó a Pamela a retirarse para proteger a su hija, quien estaba presente durante el difícil momento. "Conversamos. Yo la verdad no lo he insultado ni lo he gritado, lo que pasa es que no entiendo todavía. En ese momento atiné a retirarme, tuve a una amiga para apoyarme porque a mi familia no la tengo acá, no sabía qué hacer, estuve en shock, lloraba", compartió la cantante.

La entrevista también dejó en claro que, a pesar del dolor, el amor de Pamela por Christian Domínguez persiste. "El amor no se va de la noche a la mañana. Yo amo a Christian Domínguez y es el papá de mi hija y no podría decir que no por una cólera o por lo que ha pasado. Solo el tiempo hará que asimile para saber qué va a pasar y hasta para perdonarlo", confesó Pamela Franco.

El escándalo ha mantenido a la farándula peruana en vilo, y las confesiones de Pamela Franco han añadido más drama a esta historia de la vida real. Estaremos atentos a cualquier información o novedad al respecto.