Clínica donde falleció 'Muñequita Milly' publica comunicado: Se revelan detalles impactantes

¡Atención! La noticia que ha conmocionado a todos: la inesperada muerte de la querida 'Muñequita Milly' tiene una nueva actualización. La Clínica del Inca, donde fue llevada tras su operación, ha lanzado un comunicado que aclara algunos detalles sobre lo sucedido.

Clínica donde falleció 'Muñequita Milly' se pronuncia

La trágica noticia del fallecimiento de la 'Muñequita Milly' ha sacudido al mundo de la farándula. La cantante murió a los 23 años. Un duro golpe para sus fans y todo el folclor peruano.

La Clínica del Inca, donde fue llevada tras su operación, acaba de lanzar un comunicado que nos da un poco más de luz sobre lo que sucedió. Según ellos, la cirugía no se realizó ahí y los médicos involucrados no son de su equipo. La joven cantante fue trasladada allí en una situación crítica, pero lamentablemente no pudieron salvarla.

"Vale precisar que la intervención quirúrgica de cirugía plástica no se realizó en nuestra institución, ni los médicos cirujanos plásticos que intervinieron a la paciente pertenecen al staff de la Clínica del Inca", dice el comunicado.

"La paciente F.S.Q.S. fue trasladada de emergencia a la Clínica del Inca para recibir soporte en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde a pesar de cumplir con todos los protocolos médicos de una unidad de alta complejidad debido al estado en que llegó la paciente, no sobrevivió", concluye.

La noticia ha dejado a todos impactados y con muchas preguntas. ¿Qué pasó realmente? ¿Hubo algún error médico? La investigación está en marcha para encontrar respuestas.

Dr. Fong, quien la operó, se encontraba consternado

En medio de esta tragedia, el Dr. Fong, quien participó en la operación, está bajo el escrutinio público, pues fue señalado como presunto responsable por mala praxis. Su abogado ha declarado: "Ayer hablamos con el Dr. Fong y lógicamente está muy consternado, nadie le desea la muerte a nadie, pero hay hechos que se tienen que investigar".

Por otro lado, se ha revelado que la Muñequita Milly deja atrás a un bebé de tan solo 1 año y 4 meses. Sus amigos y colegas en el mundo del folclore están desconsolados por esta pérdida.

La partida de esta joven artista nos deja con un profundo dolor, pero su legado musical vivirá para siempre en los corazones de sus seguidores. Su talento y su pasión por la música quedarán grabados en la memoria de todos los que la conocieron y la amaron.

Mientras esperamos respuestas sobre lo sucedido, recordemos a la Muñequita Milly con cariño y gratitud por todo lo que nos dio con su música. Que descanse en paz.