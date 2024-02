¡Con dos leyendas de la música! Mimy Succar cantará junto a Gloria Estefan y Sheila E.

Tony Succar es un reconocido productor musical y percusionista a nivel internacional. Hace dos años, su madre Mimy Succar volvió a los escenarios a cantar y ahora, acaban de anunciar que cantará junto a Gloria Estefan y Sheila E. en un nuevo sencillo.

¡Mimy Succar con Gloria Estefan y Sheila E.!

La cantante Mimy Succar ha ganado gran fama en la música desde que sorprendió a su hijo Tony Succar en un concurso de canto. Desde entonces, han sacado música juntos y su primer álbum se nominó a Mejor Álbum de Salsa en los Premios Grammy.

Por medio de las redes sociales, Tony Succar contó que se encontraba realizando el nuevo álbum de Sheila E. "Hace unos meses me llamó mi amiga Sheila E. para producir juntos lo que sería su primer disco de salsa. Ella es uno de los íconos más grandes de la música", cuenta. Además, es ahijada del gran Tito Puente y es conocida como la 'Reina de la Percusión'.

Luego, Tony cuenta que en esta producción ha invitado varias artistas internacionales de la música tropical, entre ellas Gloria Estefan: "Para uno de los sencillos del disco, invitó a la gran Gloria Estefan. He sido fan de ella toda mi vida, mi mamá obviamente la ama y ha cantado todas sus canciones".

Lo que le llamó la atención es que Sheila E. llama al productor peruano para pedirle algo más: "Un día Sheila me llama y me dice: 'Tony, yo quiero que tu mamá cante con nosotras esta canción'. Yo me quedé en shock, pero viendo a mi mamá ahí con estas dos leyendas de la música".

En el video se puede ver como Gloria Estefan cuenta sobre este nuevo sencillo que estrenarán juntas: "Participar con ella (Sheila) y Mimy Succar, que es fabulosa y producido por Tony Succar, estamos felices".

Finalmente, el hijo de Mimy Succar agradeció el apoyo que viene recibiendo para su mamá: "Solo quería pasar por aquí a decir gracias. Gracias a Dios, Gracias a Sheila, a Gloria Estefan por esta gran oportunidad. Gracias una vez más a ustedes por apoyarnos en toda esta aventura de Mimy Succar, que recién esta comenzando".

¿Cuándo se estrenará?

La noticia de este nuevo sencillo musical de Sheila E, Gloria Estefan y Mimy Succar salió en el Rolling Stones Magazine. Aquí anunciaron que este primer sencillo musical saldrá el próximo 23 de febrero en todas las plataformas digitales.

El álbum de Sheila E. contará con la participación de famosas estrellas tropicales como Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa, Luis Enrique y muchos más. No queda duda que la peruana Mimy Succar sigue conquistando al mundo y muchos sueños más que estarán por cumplirse.