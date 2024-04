¡Con lágrimas en los ojos! Cristian Rivero y Katia Palma NO VAN MÁS en "Esto es Guerra"

¡HASTA AQUÍ NOMÁS! "Esto es Guerra" vivió uno de sus momentos más emotivos del año la noche del lunes 29 de abril. Katia Palma y Cristian Rivero, quienes habían llegado entre bombos y platillos a inicios de año, se despidieron PARA SIEMPRE del programa de América Televisión. La noticia causó gran conmoción entre los competidores y el público asistente al set de grabación. En esa línea, ambos conductores también mostraron su pesar y se despidieron, entre lágrimas, con unas emotivas palabras para todo el público.

Cristian Rivero y Katia Palma no van más en "Esto es Guerra"

Luego de tres meses de juegos y competencias, "Esto es Guerra" le dijo adiós a Katia Palma y Cristian Rivero. Ambos conductores habían llegado solo por una corta temporada de verano, por lo cual, tuvieron que dejar el reality de competencia en medio de la pena y tristeza de ellos, así como también de los competidores.

Fue Katia Palma la primera en tomar la palabra para poder agradecer a todas las personas con las que trabajo en el último trimestre. Para la actriz cómica, el cariño que sintió por parte del público fue totalmente abrumador, por lo cual se muestra más que contenta.

"Primero quiero agradecer al público que siempre está respaldando todas las locuras que hacemos. Gracias de verdad por el cariño sincero, también agradecer a la gente de "Pro TV" (...) evidentemente cómo no agradecer al corazón de este programa: "guerreros" y "combatientes". No me gusta llamarlos por equipos porque cada uno tiene algo especial para mí. Me llevo lo mejor de cada uno de ustedes y por supuesto a mis amigos y compañeros. Renzo (Schuller) gracias, Johanna (San Miguel) gracias también por la acogida y esperemos que nos volvamos a encontrar", señaló Katia Palma.

El más emotivo fue Cristian Rivero, quien no pudo contener algunas lágrimas al dar su discurso de despedida. La pareja de Gianella Neyra señaló que se llevará el mejor recuerdo de todos los competidores, con quienes no solo compartió dentro del set, sino también fuera de él.

"Para mí fue un tremendo reto, un gran aprendizaje. Me llevó lo mejor de los recuerdos. Gracias Renzo, Johanna (se quiebra). Soy muy emotivo, gracias por su generosidad. Gracias chicos, por todo, por esas conversaciones allá afuera tomando café en los pasillos, me llevo un gran recuerdo. Gracias, Esto es Guerra por devolverme estas ganas de seguir haciendo televisión. Han sido tres meses increíbles, vinimos como conductores invitados y los llevo en mi corazón" , dijo Rivero.

¿Cambiará el rumbo del programa?

Pese a la partida de Cristian Rivero y Katia Palma, como bien reza la frase "el show debe continuar". Por ello, "Esto es Guerra", de momento, no experimentará ningún cambio y seguirá tal cual su programación.

El último lunes tuvieron una jornada más de "En busca del mejor", donde esta vez, el eliminado fue Pancho Rodríguez. Facundo González y Hugo García fueron sus verdugos y lo expectoraron de la competencia.

Siguiendo su curso, Esto es Guerra tendrá hoy la clásica competencia entre "guerreros" y "combatientes", donde ambos equipos luchan día a día por demostrar quién es el mejor. Sin duda, será un día extraño con la ausencia de Cristian Rivero y Katia Palma, pero en EEG cualquier cosa puede suceder. ¿Regresarán?