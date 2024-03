¿Confirma su regreso? Nataniel Sánchez habla sobre "Al Fondo Hay Sitio" y deja misterioso mensaje

¿Todos vuelven? Desde hace varios días, Nataniel Sánchez se pasea por diversos canales y medios de comunicación promocionando su nueva canción y además, como no puede ser de otra manera, habla sobre su paso por "Al Fondo Hay Sitio". La serie regresó hace dos años tras una larga pausa, sin embargo, algunas de sus figuras principales no volvieron y un caso es la ahora popular "españolísima". Recientemente, la actriz estuvo en "El Reventonazo de la Chola" y habló sobre la serie, dejando un misterioso mensaje sobre un posible regreso.

¿Qué dijo Nataniel Sánchez sobre "Al Fondo Hay Sitio"?

Muchos seguidores de "Al Fondo Hay Sitio" piden a gritos el regreso de sus personajes favoritos a la serie. Una de las más aclamadas es Nataniel Sánchez, quien le daba vida a "Fernanda de las Casas" y en los últimos días la están pidiendo más que nunca.

El último sábado 2 de marzo, la actriz estuvo en "El Reventonazo de la Chola" y habló de todo un poco. Uno de los temas en mención fue "Al Fondo Hay Sitio" y el programa de Ernesto Pimentel sirvió para que pueda expresar el cariño que siente por la serie.

"Yo quería irme con el mismo amor de AFHS y antes que acabara (la serie) yo ya había decidido renunciar. Yo tuve todo un año de proceso para pensar porque yo siempre voy a estar agradecida de que hasta el día sigan valorando mi trabajo porque yo le daba vida a Fernanda y le daba mi vida", señaló Nataniel Sánchez.

¿Este cariño inmenso por la serie la hará regresar? Es la pregunta que muchos seguidores se hacen y esperan que la respuesta sea positiva.

No cierra las puertas

En pocas semanas, "Al Fondo Hay Sitio" regresa a la televisión peruana con una nueva temporada. Muchos aún siguen esperando el regreso de sus actores favoritos de las primeras ediciones de la serie, sin embargo, hasta ahora no hay noticia de ello.

Mayra Couto ha expresado abiertamente su deseo de regresar a la serie donde interpretó a "Grace Gonzáles" y no sería la única que sueña con hacerlo. Nataniel Sánchez, la recordada "Fernanda de las Casas" podría pegar la vuelta a la serie que la llevó a la fama.

En una reciente entrevista con un medio de comunicación, Nataniel Sánchez se sinceró respecto a su futuro en el mundo de la actuación y señaló que no cierra la puerta a un eventual regreso a "Al Fondo Hay Sitio".

"Uno nunca puede decir 'de esta agua no ha de beber' porque al final la vida te da sorpresas. De repente me ofrecen un papel que a mí me genera un reto, que me entusiasma y digo: "Ah, pues sí". De repente un día me levanto y digo: "Ah, ahora mis tiempos se pueden juntar y puedo darme la posibilidad de volver". ¿Quién sabe?", sostuvo.