¡Conmovida! Pamela López llora al recibir sorpresa de San Valentín de sus hijos

Una noticia conmovedora por el Día de San Valentín. Pamela López, tras el escándalo de infidelidades de Christian Cueva, nos sorprende con una emotiva reaparición. ¿Cómo se encuentra tras las traiciones de su aún esposo? Les contamos todos los detalles.

Pamela López rompe en llanto al recibir sorpresa de San Valentín de sus hijos

Pamela López fue captada por las cámaras de "Amor y Fuego", asomándose por la terraza de su departamento en Trujillo. ¿La razón? Una original sorpresa de sus hijos por San Valentín, que la dejó en lágrimas. Se le notaba muy emocionada.

En el video compartido por "Amor y Fuego", vemos a Pamela López grabando a sus pequeños desde su hogar mientras ellos, desde abajo, le dedican una canción. Hasta le prepararon un gigantesco cartel con el mensaje "Feliz 14 amor, mamita Pam".

Rodrigo González, el popular Peluchín, comentó conmovido: "Pobre, los niños han hecho eso porque su padre los ha expuesto a una situación así".

Pero aquí no termina la historia. La hija mayor de Pamela, Fabiana, quien tiene un don para la música, fue la encargada de entonar la canción, Gigi Mitre la elogió diciendo qué bonito canta. Además, Gigi añadió: "Vemos cómo se seca las lágrimas, no es un momento fácil. No ha estado saliendo, ha estado atrincherada, estas son las primeras imágenes de Pamela López".

Un regalo especial por San Valentín

Además, Pamela López compartió en sus redes sociales el regalo especial que recibió por San Valentín. Una fotografía junto a un enorme oso de peluche con los nombres de sus cuatro hijos. La conmovedora sorpresa no solo emocionó a la protagonista, sino que también llegó a nuestros corazones.

En este difícil momento, la hija mayor de Pamela, Fabiana, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo y admiración a su madre: "Mi mamá es todo lo que está bien para mí. TE ADMIRO MAMI, siempre serás el mejor ejemplo a seguir y mi único lugar seguro. CONTRA TODO PERO JUNTO CONTIGO". Un gesto lleno de amor y fortaleza.

Regalo de San Valentín de Pamela López. (Foto: Captura de pantalla)

Pero, ¿qué nos revela todo esto sobre la relación entre Pamela López y Christian Cueva? A pesar de la serenata y los emotivos mensajes, los rumores indican que la abogada Claudia Zumaeta confirmó que Pamela López estaría iniciando los trámites de divorcio. La historia de amor y desamor parece llegar a su fin.

En medio de lágrimas, canciones y mensajes de apoyo, Pamela López demuestra que la familia y el amor de sus hijos son su mayor fortaleza. Seguiremos atentos a esta historia que, sin duda, nos tiene a todos con el corazón en la mano. ¡Hasta la próxima!