¡Conquistador! Chechito se confiesa con ChiquiWilo: "En todos mis shows me quieren robar besos"

Chechito llegó al programa del popular Chiquiwilo donde habló de todo un poco, desde las situaciones que debe vivir con sus fans en el escenario hasta las próximas colaboraciones musicales.

El cantante del género chicha se mostró agradecido con todo el cariño del público a sus cortos 19 años y espera seguir creciendo en el rubro artístico para seguir cosechando éxitos.

Se manda con todo

En cantante Chechito brindó una entrevista exclusiva al programa de YouTube "¿Tú quieres show?" conducido por el popular Chiquiwilo quien con su carisma ha logrado cautivar a sus seguidores con esta entrevista al cantante del género chicha que la viene rompiendo en el rubro musical.

Chechito entró en confianza con Chiquiwilo revelando algunas situaciones que le ha tocado vivir en sus presentaciones.

Como se sabe las fanáticas del artista en diversas ocasiones han intentado robarle un beso a Chechito y es que el artista ha enamorado a todas las peruanas con su talento, es por ello que ahora debe tener seguridad personal para no vivir momentos que puedan generar incomodidades o mal interpretaciones.

"¿Cómo manejas el tema de las fans? porque las fans también son unas resbalosas", preguntó entre risas Chiquiwilo al cantante.

"Es complicado porque en todas mis presentaciones van gran cantidad de mujeres el público femenino y bueno tengo un personal que me cuida bastante y cuando me dice NO es NO", agregó Chechito.

El artista reveló que gracias a su personal de seguridad puede esquivar situaciones de riesgo que puedan comprometer su imagen o su integridad.

Cabe recordar que hace algunos meses atrás Chechito vivió un episodio con una fanática quien le pidió una fotografía, él accedió y de un momento a otro y por pocos centímetros casi le roba un beso.

"Me pasa en casi todos los eventos que las mujeres intentan besarme", dijo el artista.

Por otro lado, el cantante reveló que es probable que se venga una colación musical con Leslie Shaw a pesar de que la rubia no ha incursionado en el género de chicha, la artista no se cierra a asumir desafíos con Chechito, esto por el momento no se ha confirmado pero sería una sorpresa para sus fanáticos.

Finalmente, Chechito dejó en claro que no le gusta ser imitado ya que muestran una imagen totalmente falda de su personalidad y el cariño que le tiene a sus seguidoras.

"No me gustan que me imiten, la gente confunde a Chechito con el imitador u el imitador y la mayoría de veces es malcriado faltoso y hasta me han etiquetado en videos", dijo.

"Una vez vi un vídeo donde al imitador le piden foto y no quiere, me hizo quedar mal (...) les gusta aprovecharse del momento y todo da vueltas", agregó el artista.

¿Quién es Chechito?

Sergio Gonzalo Romero es el nombre real de Chechito, por su parecido físico, muchos de sus seguidores en redes sociales lo han apodado como el 'Bad Bunny de la Chicha Peruana', ya que presenta algunas similitudes con el artista puertorriqueño.

Actualmente, tiene 19 años y su popularidad creció luego de que se viralizaron algunos videos de sus conciertos en TikTok. Incluso, algunos usuarios comentaron que, gracias a su música, ahora empezaron a escuchar chicha o cumbia.

Martín Toledo, tío del cantante aseveró que vio en su sobrino un talento innato para la música y fue él quien le propuso cantar algunos temas para probar suerte siendo esta la mejor decisión que terminaría tomando el popular Chechito.

"Un día le pregunté si quería cantar porque tenía la voz grave y fuerte, me dijo que sí quería cantar. Le dije que pruebe con un par de temas y comenzó a practicar. Todo fue con su empeño, él solito", comentó el tío.

Hasta el momento Chechito viene demostrando que con su talento y sus ganas de dejar huella en nuestra música peruana se mantiene latente y confía en que muchas más personas lo tomarán como ejemplo para que sin importar la edad persigan sus sueños.