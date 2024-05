¡Consecuencias! "HH" pierde suscriptores por comentarios de Jorge Luna y Ricardo Mendoza

¡Escándalo en la web! Jorge Luna y Ricardo Mendoza, las caras detrás del popular canal de YouTube "Hablando Huevadas", están en el ojo de la tormenta. Los comediantes han provocado una ola de críticas y una fuga de suscriptores después de que se revelara que no les agrada saludar a sus seguidores en la calle. Según el analista Juan Moreno, HH ha perdido suscriptores.

HH pierde suscriptores tras comentarios de Ricardo y Jorge

Los famosos youtubers Jorge Luna y Ricardo Mendoza están en el centro de la polémica. Los creadores del canal "Hablando Huevadas" han perdido miles de suscriptores después de confesar que no les gusta saludar a sus fans en la calle.

Juan Moreno, analista político, reveló que "HH pierde suscriptores. Según estadísticas públicas del canal HH, de Ricardo Mendoza y Jorge Luna, habrían perdido alrededor de 10 mil suscriptores en las últimas horas, según las cifras públicas que figuran en su mismo canal".

HH pierde suscriptores. Según estadísticas públicas del canal HH, de Ricardo Mendoza y Jorge Luna, habría perdido alrededor de 10 mil suscriptores en las últimas horas, según las cifras públicas que figuran en su mismo canal. ¿Qué opinas? pic.twitter.com/waBfbIZCpU — Juan Moreno (@JotaMoreno24) May 7, 2024

Todo comenzó con una entrevista donde Jorge y Ricardo dijeron que preferían no detenerse a tomar fotos ni hablar con los fans que encuentran en la calle. Jorge Luna explicó claramente su postura: "No me gusta que me estén jodiendo en la calle, si salgo es porque mis hijos ya están muy aburridos, y no quiero regalarte tres segundos de mi tiempo porque estoy con mis hijos y estoy trabajando todo el día."

Ricardo Mendoza también se sumó, indicando que su sinceridad es lo primero, y pidió a los seguidores que entiendan que no deben nada al público. Este rechazo no les ha salido gratis, ya que muchos de sus seguidores han decidido dejar de seguirlos, sintiéndose despreciados por sus ídolos.

La situación se ha calentado tanto que hasta la conocida Magaly Medina intervino, criticando la actitud de los comediantes y recordándoles la importancia de ser agradecidos con sus fans. "Gracias a la gente, ganan la plata que ahora tienen", señaló Medina, destacando la soberbia mostrada por los youtubers.

Jorge Luna se pronuncia tras polémica

A pesar de la controversia, "Hablando Huevadas" sigue adelante con su programa. Su último episodio logró conectar a más de 120 mil espectadores en vivo. Jorge Luna comentó con sarcasmo: "Público, cualquiera. Fans... los nuestros", mostrando que aún cuentan con un grupo leal de seguidores.

Hablando Huevadas se pronuncia tras críticas. (Foto: Instagram)

Este escándalo nos recuerda cómo las figuras públicas deben manejar con cuidado sus palabras y acciones, ya que el apoyo de los fans es fundamental para su éxito en plataformas como YouTube. ¿Lograrán Jorge Luna y Ricardo Mendoza recuperar la confianza de sus seguidores o continuarán enfrentando el rechazo de aquellos que alguna vez los apoyaron? Los ojos de todos están puestos en el futuro de "Hablando Huevadas".