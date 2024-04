¡Contrataca! Yiddá Eslava manda carta notarial a Julián Zucchi: "Deje de referirse a mi en medios de comunicación"

Yiddá Eslava al parecer no habría levantado la bandera blanca con Julián Zucchi y esta vez le mando una carta notarial al padre de sus hijos tras su llegada al Perú y es que el actor estuvo en Argentina junto a su familia y amistades.

Quién dio la noticia fue el mismo Julián quien publicó en sus historias está polémica carta notarial que le hizo llegar la madre de sus hijos.

Como perros y gatos

Yiddá Eslava estaría bastante incómoda con las recientes declaraciones de Julián en diversos medios de comunicación en especial en el programa de "Amor y fuego" dónde dejó entrever que la actriz lo celaba cuando ya tenía pareja.

Es por ello que la productora envío una contundente carta de notarial a la argentino advirtiéndole que deje de mencionar su nombre en los medios de comunicación o se verá obligada a proceder de manera legal contra su ex pareja.

"Solicito que de manera inmediata y expreso deje de referirse a mi persona en medios de comunicación", dice parte del documento que debido a la poca claridad de la fotografía no se puede leer con totalidad.

Julián Zucchi comparte carta notarial de Yiddá Eslava

Cabe resaltar que hace algunos días fue Julián quien también dejó entrever que demandaría a Yiddá Eslava por haber aseverado cosas que según él no son ciertas.

Ambos se encuentran en una situación bastante complicada luego de haber sido protagonistas de un escándalo por su separación a raíz de una infidelidad que dio a conocer la propia actriz.

El mismo Julián también aseveró que debido a este escándalo perdió varias ofertas laborales en Lima por lo que tuvo que empezar un show unipersonal para que nuevamente pueda seguir trabajando con el público que todavía cree en su talento.

Yiddá Eslava y su reacción ante las amenazas de demanda de Julián Zucchi: ¿Qué hizo?

La reconocida actriz Yiddá Eslava se encontraba disfrutando de un paseo por la calle junto a su pareja, el fotógrafo Ángel Fernández, cuando fue abordada por el equipo de "Amor y Fuego". ¿El motivo? Las amenazas de demanda de Julián Zucchi, quien la acusa de difamación tras exponer su infidelidad.

Ante la incisiva pregunta sobre las declaraciones de Zucchi, Yiddá mantuvo una postura firme y decidida: "No voy a hablar de él, mi amor. Te agradezco muchísimo", dijo cortésmente al reportero del programa.

Sin embargo, la actriz no se dejó asustar y demostró su fortaleza de una manera muy particular: ¡cantando! Entonó las palabras de la canción "Mejor Que Ayer" de Diego Torres, transmitiendo un mensaje de superación y optimismo. "Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres, para volver a empezar. Cuídense mucho, sean felices caraj**", expresó con determinación.

Yiddá y Ángel demostraron estar unidos frente a las cámaras, sin permitir que los rumores y las amenazas perturben su paz.