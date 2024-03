"Cuando alguna conducta no me gusta, me alejo", Magaly revela detalles del distanciamiento con Ezio Oliva

Cómo se sabe Ezio Oliva aprendiendo una entrevista en el podcast de la Linares y confirmó que tiene un distanciamiento con Magaly Medina a pesar de que ambos eran muy buenos amigos y hasta viajaban juntos.

La popular urraca no fue ajena a las declaraciones de ese y le dedicó unos minutos de su programa para fundamentar por qué decidió alejarse de su amistad ya que aseveró de que sí eran buenos amigos pero decidió mantener su distancia.

Revela los motivos

Magaly Medina hablo en su último programa sobre la relación amical que mantenía con Ezio Oliva y reveló que si bien es cierto fueron buenos amigos el tiempo le hizo darse cuenta que prefiere mantenerlo lejos.

Y es que el cantante peruano reveló que si bien es cierto ya no es amigo de Magaly todavía mantiene una comunicación con su esposo el cantante Alfredo Zambrano.

"No sé qué pasó con Magali éramos amigos estuvo en mi matrimonio fuimos juntos a Europa nos distanciamos. Con Alfredo se habló creo que habérmela cruzado un par de veces y siempre la he saludado, no sé qué pasó con Magaly no creo que haya algo muy concreto", dijo Oliva.

Es por ello que la conductora reveló que tuvo algunos motivos para decidir no ser más amiga de Ezio.

"Yo me alejo de lo que mi intuición o mis corazonadas me dicen 'acá no es'. Ya los años hacen que uno sea más selectiva en torno a mis afectos, prefiero los poquitos, chiquitos, pero con los que pueda contar siempre", dijo la periodista.

Si bien es cierto no especificó cuál era el motivo exacto pero que el que decidió distanciarse del artista afirmó que si algo ve que no le gusta prefiere alejarlo.

"Cuando alguna conducta no me gusta no soy de reclamar, cuando veo algo que no me gusta, que no forma parte de lo que quiero en mi entorno más cercano, sencillamente solo me alejo", comentó Magaly.

No se sabe hasta el momento qué situación en concreto no le gustó de parte de ese sin embargo dejó en claro que prefiere mantener su distancia tal y como lo hace hasta el día de hoy.

"No ha pasado nada especial, una pelea, sencillamente hay cosas que noto... dejo de querer, dejo de tener afecto o respeto por algunas personas y punto, no hay más explicación al respecto, soy rara, pero tengo mis motivos y no es una cuestión que se tenga que hacer pública, sería alargar esto y convertirlo en una telenovela", concluyó la 'Urraca'

¿Qué dijo Ezio?

El conocido cantante Ezio Oliva acapara los titulares con su confesión en una reciente charla. El artista se sinceró sobre su amistad pasada con la famosa presentadora Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano, dejando a todos boquiabiertos con las razones detrás de su distanciamiento.

La revelación de Ezio Oliva tuvo lugar en el canal de YouTube de Verónica Linares, donde compartió detalles sobre su vida privada y experiencias únicas. El intérprete de "Siempre has sido tú" sorprendió al abordar el tema de su amistad con Magaly.

Según Ezio, la conexión se fue debilitando gradualmente, y no puede señalar una razón específica: "No sé qué pasó con Magaly. (Éramos amigos) Completamente, ella fue a mi matrimonio. Nos distanciamos, con Alfredo hemos cruzado un par de cosas, creo habérmela cruzado (a Magaly) un par de veces la he saludado, pero no sé qué pasó con Magaly porque no creo que haya algo en concreto y creo que cuando algo se enfría todo bien, no pasa nada", compartió.

Sin embargo, Ezio resaltó que, a pesar de la distancia, guarda buenos recuerdos: "Pero fue a mi matrimonio, hemos ido juntos a Europa. [...] Si de pronto tú y yo somos amigos y de un día a otro ya no lo somos, es porque Dios así lo quiso y tampoco es tan grave, todo bien. En su momento la hemos pasado lindo y ya no hay ninguna relación. Son relaciones que no se terminan de desarrollar", explicó.