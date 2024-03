"Cuando tenga pareja, seré mejor que antes", Julián Zucchi se sincera sobre el amor y sorprende en redes

El muy querido Julián Zucchi acaba de brindar recientemente una entrevista para el programa de podcast llamado "Cuestión de cuestionar" dirigido por Macla Villamonte en donde el actor se abrió nuevamente sobre su situación sentimental y revela detalles de cómo viene superando ya este proceso es mucho más centrado y enfocado en sus proyectos personales y en sus hijos.

Cabe resaltar que él decidió mantenerse soltero para poder analizar sus virtudes sus defectos y poder crear una mejor versión de él que lo ayude a ser un mejor padre un mejor hijo o mejor hermano y un mejor amigo.

Se confiesa una vez más

Julián Zucchi nuevamente tocó el tema de su separación con la actriz Yiddá Eslava pues este proceso ha sido muy duro para ambos pero lo que cada uno llevó su proceso de separación como mejor le parezca.

Por el lado de Julián se enfocó en mantenerse soltero ya que a raíz de la separación también atravesó decepciones de sus propias amistades quienes le dieron la espalda cuándo más lo necesitaba.

"Mi dupla se terminó todo tuve que iniciar de cero pero tomé ese aislamiento como para decir que no me voy a presionar porque quiero que la nueva etapa sea más fuerte que la anterior", dijo Zucchi.

El producto recalcó que tuvo que pasar todo el dolor que sintió a raíz de la separación y hacerse la idea de que el tiempo iba a reconstruir todo lo que en algún momento hizo mal para darle una segunda oportunidad y mejorar pero para él mismo.

"La resiliencia es aprovechar estos momentos que van a pasar aunque los quieras evitar van a venir momentos duros aceptarlos abrazarlos y de ahí construir algo mejor aprendiendo de eso", agregó.

Julián confesó que hoy en día su autoestima se ha elevado mucho ya que este tiempo soltero lo ayuda a analizarse y a cuestionarse a diario.

"Hoy me quiero más con mis errores con mis virtudes con mis defectos con todo, yo me quiero más y eso hace que todos los días me levanté más feliz", sentenció.

Finalmente, Julián confesó la posibilidad de tener una pareja actualmente si bien es cierto hoy por hoy se encuentra enfocado en sus hijos no descartó esta posibilidad y espera que la versión que viene construyendo pueda darle la felicidad que él siempre ha buscado.

"Algún día si me tocará estar con una pareja creo que voy a hacer una mejor pareja o mejor hombre pero por eso es necesario primero estar bien uno mismo", finalizó.

Actualmente, el argentino se encuentra en su país natal junto a sus dos hijos disfrutando del calor familiar y de más aventuras en familia como padre soltero.

Molesto con Tinder ¿Qué pasó?

Julián Zucchi hizo una fuerte revelación en sus redes sociales dejando entrever que está dispuesto a todo con tal de volver a enamorarse, ya que al parecer fue el más afectado tras su ruptura con Yiddá Eslava.

Esta vez el argentino confesó que descargó la aplicación de citas en su celular, pero tuvo la mala suerte de ser bloqueado sin posibilidad de recuperar su cuenta por el aplicativo.

"Puse algunas fotos mías y el aplicativo pensó que quería suplantar mi identidad y fue ahí donde me cerraron la cuenta", dijo el apuesto Julián Zucchi.

No se sabe si Zucchi intentará nuevamente probar suerte con este aplicativo o con otros con el fin de conocer a alguien que pueda cumplir sus expectativas.