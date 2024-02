Cynthia Martínez agradeció el premio póstumo a su esposo Pedro Suárez Vértiz: "Merecidísimo"

A un mes de su triste partida, las canciones de Pedro Suárez Vértiz continúan trayendo alegría a nuestros corazones, y por esta razón, fue galardonado con dos premios de la Cámara Peruana de Música, los cuales fueron recibidos con emoción por su esposa. Ella no ocultó su gran alegría al recibir estos galardones, pues expresó abiertamente su agradecimiento con todos los seguidores del rockero nacional. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Cynthia Martínez emocionada tras la premiación

Cuando mencionaron el nombre de su esposo, Cynthia Martínez se dirigió al escenario con una sonrisa, acompañada de Nina Mutal, una cercana amiga de la familia, para aceptar los reconocimientos por el trabajo del cantante de "Me estoy enamorando". "Estoy feliz de que haya sido reconocido. Me siento una 'Pedrita' luego de haber celebrado la misa del primer mes de su fallecimiento. Sentí mucho amor, no solo del público de acá, sino también de fuera", confesó la cónyugue del rockero.

Durante el evento, Pedro Suárez-Vértiz fue honrado con dos premios: uno especial por su extensa trayectoria y otro como "Mejor artista de pop y rock", compitiendo con destacados nombres de la música peruana como Christian Meier y el grupo Río.

Al recibir los premios, Cynthia Martínez expresó su gratitud por el cariño del público hacia su difunto esposo y aprovechó la oportunidad para invitarlos al concierto-homenaje que será realizado por varios artistas y amigos del cantante de "Cuando pienses en volver".

"Como público, también va estar toda la familia, la mamá de Pedro, su hermana y Arturo Pomar. Así que los esperamos este 16 de febrero en el estadio San Marcos. Las entradas están a la venta en Teleticket", finalizó la viuda de Pedro Suárez Vértiz.

Alistan concierto en homenaje a Pedro Suárez Vértiz

Hace algunas semanas, Cynthia Martínez compartió en sus redes sociales la noticia sobre la organización de un concierto conmemorativo en honor al difunto cantante en el Estadio San Marcos. Entre los artistas invitados se destacan nombres como Eva Ayllón, Raúl Romero, Daniela Darcourt, entre otros.

En su perfil oficial de Instagram, Cynthia Martínez elogió a su difunto esposo y destacó que todos los peruanos desean expresarle su agradecimiento. El homenaje fue impulsado por varios músicos peruanos que participarán en el evento del 16 de febrero en el Estadio San Marcos. "Esposo es increíble el amor no solo de los que nos leen, sino el amor de todo un país que todos los días solo quiere agradecerte por todo lo que nos has dado. Es un honor para mí que desde el día uno me contacten por WhatsApp tantos artistas y músicos peruanos que se ponen a disposición para rendirte un homenaje y celebrar tu música", indica.