Cynthia Martínez no descarta llevar a las pantallas la vida de Pedro Suárez Vértiz

Cynthia Martínez viuda de el artista rockero Pedro Suárez Vértiz afirmó que no descarta que se realice una película o tal vez una miniserie sobre su amado esposo quien dejó un gran legado en la música nacional.

Como se sabe el 16 de febrero se está realizando un concierto en homenaje al artista peruano por su reconocida trayectoria.

Un legado imborrable

Cynthia Martínez viuda de Pedro Suárez Vértiz invitó a través de una conferencia de prensa a los seguidores de Pedro a que asistan el próximo 16 de febrero al estadio Nacional de San Marcos para poder brindarle un merecido homenaje.

"Todo esto nació gracias a Apdayc, a Jean Paul Strauss, quien fue el que lo propuso. Este concierto lo estamos realizando este 16 de febrero en el Estadio San Marcos. A Pedro no le gustaba mucho el título de homenaje, pero es bien merecido y la gente lo quiere hacer y habrán más de 20 bandas participando", comentó.

Asimismo, en esta conferencia se puede apreciar que se encontraba Arturo Pomar y Patricio Suárez Vértiz quienes anteriormente firmaron que tuvieron problemas con el organizador del evento por lo que no fueron invitados a este emotivo homenaje.

Pese a ello Patricia afirmó que son una familia por lo que estará en el escenario brindándole a su hermano un gran show junto a sus miles de seguidores.

"No estaba molesto... esto es una cuestión familiar y en la familia nos llevamos muy bien. Con familia siempre hay una buena relación, con Arturo nos llevamos bien, pero nunca ha habido una pelea. Sólo era una cuestión para ver que las cosas estén claras, he venido como invitado y aquí estoy. Es un homenaje a mi hermano, el mejor músico y tengo que estar aquí", dijo.

Por otro, lado Martínez reveló que Pedro ha dejado un legado por lo que se vienen muchas cosas hechas con amor respeto y mucha responsabilidad.

"Y no hay ningún problema con él (Robelo), por eso, estamos aquí todos juntos. Lo más importante es el amor que le tenemos a Pedro, todos lo amamos, es lo más importante. Cualquier otra cosa queda en segundo, tercer lugar", agregó.

E incluso confirmo que podría tratarse de un libro una miniserie o tal vez una película en la que se pueda contar detalles sobre la vida del artista peruano.

Agradecida por premio

Cuando mencionaron el nombre de su esposo, Cynthia Martínez se dirigió al escenario con una sonrisa, acompañada de Nina Mutal, una cercana amiga de la familia, para aceptar los reconocimientos por el trabajo del cantante de "Me estoy enamorando". "Estoy feliz de que haya sido reconocido. Me siento una 'Pedrita' luego de haber celebrado la misa del primer mes de su fallecimiento. Sentí mucho amor, no solo del público de acá, sino también de fuera", confesó la cónyugue del rockero.

Durante el evento, Pedro Suárez-Vértiz fue honrado con dos premios: uno especial por su extensa trayectoria y otro como "Mejor artista de pop y rock", compitiendo con destacados nombres de la música peruana como Christian Meier y el grupo Río.

Al recibir los premios, Cynthia Martínez expresó su gratitud por el cariño del público hacia su difunto esposo y aprovechó la oportunidad para invitarlos al concierto-homenaje que será realizado por varios artistas y amigos del cantante de "Cuando pienses en volver".

"Como público, también va estar toda la familia, la mamá de Pedro, su hermana y Arturo Pomar. Así que los esperamos este 16 de febrero en el estadio San Marcos. Las entradas están a la venta en Teleticket", finalizó la viuda de Pedro Suárez Vértiz.