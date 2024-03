Daniela Darcourt confesó que fue amenazada a lo largo de su carrera: "Me han extorsionado"

La cantante Daniela Darcourt es una querida artista peruana que está por cumplir 6 años como solista. A lo largo de su carrera musical, la intérprete tuvo que afrontar muchos problemas, entre ellos la extorsión de personas inescrupulosas.

Daniela sufrió de extorsiones

Daniela Darcourt se encontraba realizando una rueda de prensa para su presentación en el Gran Teatro Nacional donde le canta a la mujer peruana. La artista decidió contar que siempre hay personas que les gusta verlos crecer y otros no: "Les da rabia, les da cólera... yo siempre digo que la gente que es feliz, no j*de, lamentable la gente infeliz lo hace de cualquier forma y de cualquier punto"

Es por ello, que confesó que si sufrió de extorsiones durante su carrera: "En algún momento de mi carrera, sí, me han extorsionado". Ella supo como enfrentarlos a su modo: "Como yo siempre he sido bien fresca (se persigna) voy a cruzar la pista porque se me da la gana de cruzar y tú no eres nadie para decirme que no".

"Yo siempre he demostrado en todos estos años de trabajo a la gente, a mi público y al país en general que no me importa tanto lo que digan de mí. No me importa si hay alguien atrás poniéndome cabe o que me ponga la pata ahí para que yo me de tropezones", agrega Daniela Darcourt.

Finalmente, la cantante Daniela Darcourt está enterada que muchos de sus actuales colegas pasan por estas extorsiones. "Me solidarizo con ellos, no es algo fácil de afrontar tampoco, no todos tienen mi personalidad y no todo el mundo lo afronta como yo".

Durante una conferencia de prensa, Daniela Darcourt anunció su próxima presentación teatral que se dará este lunes 4 de marzo en el Gran Teatro Nacional. La salsera reveló que, así como sus colegas, ella también fue amenazada debido a la inseguridad que vive el país.

¡Estrenó un nuevo tema!

Hoy 01 de marzo, Daniela Darcourt y el artista Motiff ya estrenaron el videoclip oficial de la canción "Se Siente Bien". La peruana había dado un adelanto de este nuevo sencillo musical que forma parte de su nuevo álbum que estaría lanzándose el próximo 20 de abril.

Por medio de las redes sociales, Daniela había compartido el coro de la canción hace varios días. Desde entonces al público le ha encantado, esperando con muchas ansias el lanzamiento oficial. Por medio de su cuenta de Instagram, la cantante dio la noticia a sus fans sobre el videoclip ya disponible en su canal de YouTube.

Desde que se estrenó, el videoclip oficial de "Se Siente Bien" ya ha superado los 100mil reproducciones. El público le ha dado su apoyo a este nuevo éxito que promete ganar muchas más vistas.