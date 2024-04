Daniela Darcourt emocionada por ganar a Mejor Disco del Año con 'Catarsis': "Gracias por esta distinción"

La cantante Daniela Dacourt es una joven artista que a su corta edad ha logrado un gran reconocimiento en su carrera musical a nivel nacional e internacional. Hace unas horas, fue premiada con un trofeo a Mejor Disco del Año 2023 con su álbum 'Catarsis'.

¡Muy agradecida por el premio!

Daniela Darcourt estuvo nominada junto a varios artistas en la categoría Mejor Disco del Año 2023 y logró llevarse el ansiado premio. El público votó por el álbum 'Catarsis' de la salsera y la intérprete se siente muy emocionada por el reconocimiento a su trabajo y de todo su equipo.

"Gracias por esta distinción a mi trabajo, no solamente a mí, sino de toda la gente que me acompaña durante todos estos años. A mi equipo de trabajo que hace un labor increíble, que me acompañan en todo mi estrés y en todas mis glorias", comenta la cantante.

Además, agregó que agradece a todo su equipo que formaron parte de la producción del álbum 'Catarsis': "Fue una búsqueda interminable de sonidos. Me trajo muchas emociones, me trajo muchas puertas abiertas. No quise grabarlo, fue bastante difícil el proceso, pero hoy por hoy llega en el tiempo que tiene que llegar".

Catarsis es un gran éxito

La joven Daniela Darcourt ha destacado en los últimos años por su carrera artística como cantante, compositora, actriz y ahora, productora musical de su disco. Como se recuerda, la peruana fue nominada con su último álbum, Catarsis, a dos importantes eventos musicales internacionales, los Latin Grammy y Premios Lo Nuestro.

Estas dos nominaciones le ha abierto muchas puertas en su carrera musical, con su álbum 'Catarsis' ha logrado pisar grandes escenarios a nivel internacional. Ahora, la cantante anunció que entrará en una nueva etapa en su música con el lanzamiento de su siguiente álbum que se estrenará el próximo sábado 20 de abril.

"¡Familia bonita! bienvenidos a esta nueva etapa y a este nuevo disco que venimos trabajando con mucho esfuerzo y amor. No puedo esperar a que escuchen y vean todo lo que está por venir. ¿Están listos?", escribió Daniela Darcourt en sus redes sociales con un videoclip de su sesión de fotos.

La cantante Daniela Darcourt sigue avanzando con gran fuerza en su carrera musical. Tras ganar importante premio con su último álbum Catarsis, ahora viene por mucho más con su siguiente producción musical. Solo quedan pocos días, para conocer estos nuevos temas de la salsera.