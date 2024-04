Daniela Darcourt se encuentra agradecida por el éxito de su gira internacional: "Millones de gracias"

La cantante Daniela Darcourt es una querida artista peruana que viene creciendo a nivel internacional con su propia música. La joven compartió un mensaje en sus redes sociales, donde abrió su corazón a sus seguidores y agradeció el inmenso apoyo que recibe.

¡Inmensamente agradecida!

Daniela Darcourt es una joven cantante del género de la salsa que viene trabajando como solista hace seis años. Desde entonces, se ha convertido en actriz, compositora y productora de sus propios temas inéditos. Además, en su trayectoria musical ha trabajado de la mano con reconocidas figuras de la música a nivel internacional.

Actualmente, la cantante de "Señor Mentira" ha emprendido una gira internacional y a estado presentándose en Canadá, Italia, España y Francia. Además, aún falta recorrer más países como Estados Unidos, Argentina y Chile. En cada de uno de sus conciertos, se ha convertido en todo un éxito llenando todo el local.

Por medio de sus redes sociales, Daniela Darcourt decidió compartir algunas palabras: "¡Ay, familia! Ustedes no tienen ni idea de lo MUCHO que me está enseñando este viaje... me toca continuar con la travesía no sin antes agradecerle a Dios, a los santos y a la vida por el simple hecho de estar aún aquí. Este par de fotos, dicen y significan más de lo que ustedes creen".

Finalmente, agregó: "De corazón, MILLONES DE GRACIAS a todos los que me vienen acompañado en los conciertos, tanto en las ciudades que ya visite, como las que aún me faltan... incluso, a mi gente que desde Perú, me llenan de mensajes infinitos de gratitud y amor".

Sobre Daniela Darcourt

La cantante Daniela se encuentra actualmente de gira internacional hace algunas semanas, promocionando su álbum 'Catarsis'. Además, se encuentra a puertas de lanzar su nuevo disco musical con temas inéditos llamado 'Renacer'.

Aunque su álbum estaba programado para lanzarse en su cumpleaños el pasado 20 de abril, no se pudo. Ahora, la joven artista peruana anunció que muy pronto estará lanzado sus nuevas canciones inéditas, donde cuenta con la participación de cantantes internacionales. Por el momento, solo queda estar atento a sus redes sociales para conocer la nueva fecha de lanzamiento.

Daniela Darcourt viene preparando muchos proyectos musicales para su retorno al Perú. Además, poder asistir a una sala de cine para ver su debut como actriz en la película peruana llamado 'Vaguito', que viene convirtiéndose en todo un boom a nivel nacional. Donde también, ha agradecido a sus fanáticos por el apoyo que viene recibiendo este film peruano.